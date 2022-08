Fortement courtisé durant l’été, Benjamin Bourigeaud aurait repoussé quatre clubs dont l’OL. Le milieu de terrain devrait prolonger avec Rennes.

Il n’y a pas qu’à l’OL que l’été a été chaud en Ligue 1. Après un bon dernier exercice et une qualification pour la Ligue des champions ratée de peu, le Stade Rennais a dû et doit encore faire face à certains courtisans désireux de subtiliser de belles promesses comme Martin Terrier ou Benjamin Bourigeaud. Pour le moment, les Bretons ont tenu bons et pourraient d’ailleurs faire deux coups de force en prolongeant les deux joueurs offensifs.

Bourigeaud devrait prolonger à Rennes

Concernant Bourigeaud, en fin de contrat en juin 2023, ce n’est pourtant pas faute d’avoir eu des sollicitations durant l’été après une dernière saison réussie individuellement (11 buts et 13 passes). Selon les informations de France Bleu Armorique, l’ancien milieu du RC Lens a vu quatre clubs entrer en discussions avec ses représentants. En plus de Nottingham Forrest, Fulham et Nice, l’OL aurait aussi tenté une approche durant l’été. Une prise de température qui ne serait pas allée plus loin puisque Benjamin Bourigeaud aurait tout simplement éconduit ces quatre clubs.