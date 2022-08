Mercato : Emerson (ex-OL) rebondit à West Ham

Après une saison en prêt à l’OL, Emerson reste à Londres. Le latéral italien a été transféré de Chelsea à West Ham contre un chèque estimé de 15 millions d’euros.

Son passage à l’OL ne restera pas dans les mémoires. Barré à Chelsea, Emerson avait choisi le club lyonnais pour se relancer tandis qu’à Lyon, la venue du champion d’Europe devait apporter de l’expérience à l’effectif de Peter Bosz. A l’image de la saison lyonnaise, le latéral gauche a soufflé le chaud et le froid dans ses performances (29 matchs, 1 but et 2 passes), ne se montrant pas vraiment à la hauteur de son statut. Après de bonnes premières, Emerson est rentré dans le rang et l’absence de Coupe d’Europe ne laissait que peu d’espoir de le voir poursuivre l’aventure à Décines.

Un seul but et deux passes en une saison

En fin de saison, Henrique lui avait même subtilisé la place de titulaire, comme si l’esprit de l’international italien était déjà de retour à Londres. Revenu à Chelsea, Emerson n’a pas réussi à convaincre une nouvelle fois Thomas Tuchel et cherchait depuis une porte de sortie. Après l’ouest londonien, l’ancien de Palerme va découvrir l’est, lui qui vient de s’engager pour quatre saisons (plus une en option) avec West Ham. Pour s’attacher les services d’Emerson, les Hammers ont déboursé environ 15 millions d’euros.