OL : Tagliafico impressionné par la formation à la lyonnaise

Même s’il n’est là que depuis un mois, Nicolas Tagliafico a déjà pu juger de la formation à la lyonnaise. Le latéral argentin de l’OL est impressionné par Rayan Cherki même s’il a vite compris les défauts du jeune joueur.

La formation à l’OL est reconnue par toutes et tous en France. Dernièrement, le centre de formation a été élu comme le plus performant par la FFF mais cette réputation a dépassé les frontières depuis de nombreuses années. De Karim Benzema à Samuel Umtiti en passant par Nabil Fekir, nombreux sont les joueurs formés à l’OL ayant connu une reconnaissance internationale. En débarquant dans le club septuple champion de France, Nicolas Tagliafico avait eu vent de cette faculté du club à sortir des jeunes.

En l’espace d’un mois, le latéral gauche a eu le temps de s’en rendre compte au sein même de l’effectif de Peter Bosz. Avec un volonté du club de s’appuyer sur l’OL Académie, la jeunesse est très présente et à 29 ans, Tagliafico va devoir amener toute son expérience. Il l’a déjà bien compris notamment au contact d’un certain Rayan Cherki.

"Rayan (Cherki) est un grand joueur, mais très individualiste. C’est normal en même temps, il est jeune et veut devenir une étoile dans le futur. C'est aussi mon rôle de l'aider, et aussi celui de Corentin ou Alexandre, de lui montrer l'intérêt de jouer en équipe, a pointé du doigt l’Argentin dans Le Progrès. Ces diamants, il faut les polir. Il y a beaucoup de bons jeunes à l’OL. Malo (Gusto) est aussi très fort. J’ai lu dans un journal que Lyon a la meilleure académie du pays et ça me stimule aussi. S’il y a du talent, avec discipline et ordre, il y a de grandes choses au bout."

Avec cette sortie, personne ne pourra dire que Nicolas Tagliafico ne fait dans la langue de bois. Mais comme l’a confirmé Cherki lors de sa prolongation de contrat, l’arrivée de ces joueurs d’expérience ne peut lui faire que du bien. A lui désormais de mettre tous ces conseils en pratique.