OL - Mercato : revirement dans le dossier Aouar à Nottingham ?

En mettant presque 50 millions d’euros sur la table, Nottingham Forrest va s’offrir les services de Morgan Gibbs-White. L’arrivée du milieu anglais remet en cause une possible arrivée de Houssem Aouar.

Nottingham Forrest a beau être un promu en Premier League, le club anglais dépense des millions comme s’il en pleuvait. Depuis le début du mercato, Nottingham a recruté en masse (15 joueurs) et devrait bientôt annoncer une 16e recrue. Ce ne sera malheureusement pas Houssem Aouar comme ces derniers jours pouvaient le laisser croire. Le NFFC a trouvé un accord avec Wolverhampton pour la venue de Morgan Gibbs-White contre un chèque de 50 millions d’euros ! Plus que la somme dépensée, c’est bien le poste ciblé qui interpelle.

La piste Aouar définitivement close ?

A son avantage lors de son prêt à Sheffield United, l’international espoir anglais évolue au poste de milieu de terrain, dans une zone sensiblement la même qu’Aouar. Le recrutement de Gibbs-White vient donc mettre un gros frein dans le dossier de vente du milieu de l’OL. Il y a un accord contractuel entre le joueur et le club anglais mais Forrest n’est désormais plus aussi pressé de passer à l’action. D’autant plus que les discussions ont capoté jusqu’à maintenant avec l’OL qui réclamerait quinze millions d’euros. Si Crystal Palace serait entré dans la danse, ce revirement de situation est un coup dur dans l’opération dégraissage voulue par la direction lyonnaise.