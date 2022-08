Il ne veut pas d’amalgame. Toujours en discussions pour racheter les parts de l’OL Groupe, John Textor a l’ambition de miser sur la réalité augmentée pour améliorer l’expérience des supporters qu’ils soient de Botafogo, Crystal Palace ou de l’OL. L’Américain a donc tenu à apporter quelques précisions sur le sujet après qu'il a été dit qu'il souhaitait miser sur la reconnaissance faciale. Facebank "n'est PAS une société de reconnaissance faciale. Elle a été créée pour combattre les méfaits de la reconnaissance faciale par des tiers. Nous sommes littéralement une banque de visages, où les actifs des individus sont protégés", a décrit Textor sur son compte Twitter.

Une mise au point pour l’entrepreneur américain qui ne veut pas que des amalgames soient faits concernant la société déjà existante après que certains supporters aient mis en avant la perte de libertés.

As I told journalists, Facebank is NOT a facial recognition company. Facebank was created to combat the harms of 3rd party Facial Recognition. We are literally a Face Bank, where Assets of individuals are protected for their own benefit. See our Story... https://t.co/AJq7VPgaBY

— John Textor ★彡 🦅 (@JohnTextor) August 18, 2022