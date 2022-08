Mercato : Martin Terrier prolongé à Rennes, l’OL va devoir patienter

En prolongeant Martin Terrier jusqu’en juin 2026, Rennes a sécurisé son attaque et évité un départ. L’intéressement négocié par l’OL lors de la vente de l’attaquant à l'été 2020 ne sera pas pour tout de suite.

La marche était certainement trop haute pour Martin Terrier. En débarquant à l’OL en 2018, l’attaquant pensait franchir un cap dans sa carrière mais n’a pas eu la réussite escomptée. Pas mauvais mais pas non plus flamboyant, Terrier a préféré mettre les voiles vers Rennes à l’été 2020 pour retrouver un projet ambitieux mais peut-être moins pesant que celui à Lyon. Bien lui en a pris avec une dernière saison XXL chez les Bretons conclue par 21 buts et un statut de l’un des meilleurs joueurs du championnat.

Un intéressement de 15% sur la plus-value

Ces performances individuelles ont forcément attiré l’attention mais le Stade Rennais a tenu bon. Annonce dans le viseur de plusieurs club anglais, Martin Terrier a finalement prolongé jusqu’en 2026 avec les Rouge et Noir. Si l’on peut se féliciter de voir un talent français rester en Ligue 1, l’OL n’aurait pas vu d’un mauvais oeil un départ, surtout dans un club anglais. En vendant Terrier pour douze millions d’euros en 2020, le club lyonnais avait négocié un intéressement de 15% sur une potentielle plus-value lors d’un futur transfert. Recalé cet été, l’OL devra patienter six mois minimum et le mercato hivernal pour espérer toucher quelques deniers supplémentaires dans cette opération.