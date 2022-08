OL : Peter Bosz s'attend à un Reims pressant dimanche

Avant de défier Reims dimanche, Peter Bosz a évoqué cette rencontre devant les médias. L'entraîneur de l'OL n'imagine pas les Rémois attendre les Lyonnais dans leur camp.

Pour la première fois de la saison, l'OL jouera le dimanche. L'affiche contre Reims est prévue dimanche et Peter Bosz s'attend à voir des Rémois agressifs au pressing sur leur pelouse d'Auguste Delaune. Face à la presse, l'entraîneur lyonnais a également évoqué l'influence d'Alexandre Lacazette, le repositionnement de Thiago Mendes et l'apport de Jeff Reine-Adélaïde et de Romain Faivre.

Le match contre Reims

"Ce sera un match très dur. J'ai vu Reims 90 minutes contre Strasbourg (1-1) et ils ont bien joué avec le ballon, ils auraient mérité de gagner. Ils ont eu la plupart des occasions. Cela m'a surpris, leur manière de jouer. Ils ont été chercher haut l'adversaire avec un pressing agressif. C'est une bonne équipe. Ils sont en bas de tableau avec un point et ça me surprend par rapport à leur performance."

"On aura plus d'espaces que face à Ajaccio et Troyes"

L'OL attendu pour son premier match à l'extérieur

"Mon équipe a toujours le ballon, on va essayer de l'avoir aussi à Reims. Je m'attends à un adversaire qui viendra nous chercher plus haut. Cela va nous donner plus d'espaces, ce qu'on n'a pas eu contre Ajaccio (2-1) et Troyes (4-1). On a eu une approche différente de ce match car la physionomie ne sera pas la même, que ce soit pour le pressing ou comment on peut mettre les Rémois en danger lorsqu'on a le ballon. On a eu toute une semaine pour bien s'entraîner donc l'équipe est prête."

Les apports de Jeff Reine-Adélaïde et Romain Faivre

"Selon moi, le milieu de terrain ce sont les positions dans l'axe, et tu dois avoir une vision plus grande que quand tu évolues sur le côté. Lorsque Romain est arrivé, je l'ai fait jouer sur le côté pour qu'il apprenne à connaître l'équipe. Mais ses qualités se prêtent plus à évoluer dans l'entrejeu. Il a bien commencé avec nous, il a eu plus de mal ensuite, mais là il s'entraîne très bien, il est de retour.

Pour Jeff, il a été gravement blessé et là il revient au haut niveau à 100% et c'est incroyable. Il joue son meilleur football, a fait une bonne préparation, ne boite pas et il n'a pas peur dans les duels. Il peut jouer aux trois postes au milieu, surtout lorsqu'on évolue à deux 6."

"Lacazette a une influence positive"

L'affluence d'Alexandre Lacazette

"Il a une influence positive. On cherchait des leaders, il a déjà montré qu'il en était un. J'attends d'un patron plus que de prendre un brassard. En même temps, il a beaucoup de pression avec ce retour chez lui. Mais déjà dans le vestiaire, certaines choses ont changé, la discipline notamment, son affluence est là aussi. Je vois de bonnes choses."

Le repositionnement de Thiago Mendes

"La saison dernière, nos défenseurs centraux étaient absents. Parfois, les milieux défensifs peuvent jouer à ce poste, et j'ai senti ça chez Thiago Mendes. C'est un joueur intelligent, bon avec le ballon... Pour moi, il a montré qu'il peut évoluer derrière dans l'axe. Je suis content de ce que j'ai vu, mais c'est important qu'il reste concentré. Il fait de temps en temps des petites fautes à cause de ça et j'en parle avec lui. Lorsqu'il est focus, il peut atteindre un haut niveau."

Sur l'arbitrage et les cartons rouges nombreux en Ligue 1

"En Allemagne et aux Pays-Bas, souvent, les arbitres ont de nouvelles règles au début de la saison. Je ne sais pas si c'est le cas en France car on n'a pas encore rencontré les arbitres, cela doit se faire bientôt. Donc je ne sais pas si le certaines règles sont plus strictes désormais. Mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup de cartons rouges, ce qui est dommage, mais en général, il y en a plus en début d'exercice. Je demande à mes joueurs de ne pas faire de mauvais gestes, mais je ne leur dis pas de faire plus particulièrement attention. Si tu fais une grosse, c'est clair qu'il faut sévir durement."

"On a concédé beaucoup de buts sur des penalties"

Les penalties

"Le numéro 2 (derrière Lacazette) dépend des joueurs sur le terrain. C'est mon adjoint qui choisi. On détermine ça toujours avant le match. Après chaque entraînement, certains tirent des penalties. On a concédé beaucoup de buts de cette manière, les deux cette saison, mais pour l'adversaire, c'est presque la seule façon pour lui de marquer."