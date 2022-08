Annoncées forfaits par Sonia Bompastor, samedi matin, Wendie Renard et Amandine Henry sont finalement présentes dans le groupe pour affronter le PSG. Une volonté pour l’entraîneure de pouvoir compter sur ses cadres même dans le vestiaire ?

Sonia Bompastor nous aurait-elle joué un coup de bluff samedi matin en conférence de presse ? Interrogée sur les états physiques de Wendie Renard et Amandine Henry, la coach de l’OL avait confirmé que les deux joueuses "étaient blessées au mollet et forfaits pour le match contre le PSG". Finalement, la capitaine et la numéro 6 lyonnaise sont bien présentes dans le groupe retenu pour le Trophée des Championnes. Néanmoins, cette présence dans le groupe s’apparente plus à une volonté de renforcer encore la cohésion du groupe, mis en avant durant le stage de pré-saison aux Etats-Unis.

Pour ce premier rendez-vous national à Dunkerque, dimanche soir (21h), Sonia Bompastor a convoqué un groupe de 20 joueuses dont ne fait pas partie Sarah Bouhaddi, pourtant présente à l’entraînement de veille de match. Derrière Christiane Endler, c’est Emma Holmgren qui occupera le rôle de doublure. Les deux recrues estivale que sont Inès Jaurena et Sara Däbritz, qui va retrouver ses anciennes coéquipières, sont bien convoquée tout comme Alice Sombath, revenue durant la semaine du Mondial U20 avec les Bleuettes.

Le groupe de l’OL contre le PSG : Endler, Holmgren - Bacha, Cayman, Jaurena, Mbock, Morroni, Renard, Sombath - Benyahia, Däbritz, Damaris, Henry, Horan, Van de Donk - Bruun, Cascarino, Hegerberg, Le Sommer, Malard