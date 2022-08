Absente de la liste de Corinne Diacre, Wendie Renard a été touchée au mollet lors de la tournée aux Etats-Unis. La défenseure va manquer le Trophée des Championnes, dimanche, et les deux rendez-vous des Bleues.

Ne pas voir Amandine Henry et Eugénie Le Sommer dans la liste dévoilée par Corinne Diacre n’a plus rien d’une surprise. Ne pas voir le nom de Wendie Renard a été plus surprenant jeudi en fin de matinée. A l’annonce des 23 joueuses sélectionnées pour les deux matchs qualificatifs de la Coupe du Monde 2023, aucune trace de la capitaine française. Une fois la liste dévoilée, Diacre a forcément été questionnée d’entrée de jeu sur cette absence surprise qui est tout sauf un choix sportif de la sélectionneuse.

Renard souffre d’une blessure au mollet qui va la tenir écartée des terrains et notamment du Trophée des Championnes, dimanche face au PSG. "Wendie Renard est blessée au mollet, elle n’a pas joué la semaine dernière aux Etats-Unis. On aurait pu prendre un risque et qu’elle se blesse beaucoup plus gravement et qu’elle ne puisse pas jouer de la saison avec son club et avec l’équipe de France, a expliqué Corinne Diacre. A partir du moment où les deux matchs sont sans enjeux sportifs pour la qualification, je ne voyais pas l’intérêt de prendre ce risque. Dans tous les cas, Wendie sera forfait dimanche. La discussion aurait été différente si la qualification n’était pas acquise."

Entre Amandine Henry touchée lors du premier match contre Chelsea et Wendie Renard sur le flanc à cause de son mollet, la tournée aux Etats-Unis n’a pas fait que du bien aux organismes lyonnais… Reste à savoir désormais si ces absences s’étireront jusqu’à la reprise de la D1 féminine, le 10 septembre prochain. Réponse samedi avec la conférence de presse de Sonia Bompastor.