OL : Bacha, Mbock, Cascarino et Malard avec les Bleues, Renard absente

Selma Bacha à l’entraînement de l’équipe de France (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Au lendemain du Trophée des championnes, Selma Bacha, Griedge Mbock, Delphine Cascarino et Melvine Malard prendront la direction de Clairefontaine. Les quatre Fenottes ont été retenues pour les deux matchs qualificatifs des Bleues pour le Mondial 2023.

Plus que les quatre noms des Lyonnaises affichés sur la liste de Corinne Diacre, c’est bien un nom manquant qui a interpellé. Capitaine de l’équipe de France, Wendie Renard n’a pas été retenue par la sélectionneuse française. Un choix non pas sportif mais guidé par une blessure de la Lyonnaise durant le stage aux Etats-Unis comme l’a déclaré Diacre lors de sa conférence de presse. Touchée au mollet, Wendie Renard va faire l’impasse sur les deux matchs qualificatif de la Coupe du monde 2023 contre l’Estonie (2 septembre) et la Slovénie (6 septembre).

Une grosse ossature de l'Euro

Si Renard ne sera pas à Clairefontaine pour le rassemblement de septembre, l’OL sera malgré tout bien représenté chez les Bleues. Dans la continuité de l’Euro, Corinne Diacre a misé sur la plupart des joueuses présentes en Angleterre. On retrouvera donc Selma Bacha, Delphine Cascarino, Griedge Mbock et Melvine Malard pour ces deux matchs qui n’auront pas de réels enjeux sportifs, les Bleues étant déjà qualifiées pour la Coupe du monde 2023 qui se déroulera en Australie et en Nouvelle-Zélande.