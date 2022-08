Mercato : Samuel Umtiti ne reviendra pas à l’OL et rejoint Lecce

Samuel Umtiti avec le Barça (Photo by Pau BARRENA / AFP)

Un temps annoncé sur un retour à l’OL, Samuel Umtiti va finalement découvrir un nouveau championnat. Le défenseur est prêté une saison par le Barça à Lecce, promu en Serie A.

Nombreux sont les supporters de l’OL à avoir un temps espéré que le retour des anciens cet été se poursuive avec Samuel Umtiti. Malgré des problèmes physiques récurrents ces dernières années, le défenseur central était vu comme un mentor pour Castello Lukeba dans cette année de confirmation pour le jeune Lyonnais comme il l'avait confié à Olympique-et-Lyonnais cet été (voir l'interview). Au fur et à mesure de l’été, la rumeur d’une volonté de revenir à Lyon d'Umtiti se faisait de plus en plus claire notamment du côté de Barcelone. Finalement le champion du monde 2018 va découvrir un nouveau championnat.

Un seul match pour Umtiti la saison dernière

Comme pressenti ces derniers jours, Samuel Umtiti vient d’être prêté sans option d’achat par le FC Barcelone à Lecce. Une destination surprenante pour le natif de Yaoundé, le club italien venant tout juste de remonter en Serie A. Mais après deux dernières saisons presque blanches, Umtiti souhaite avant tout retrouver le goût de la compétition et du plaisir de jouer. S’il ne l’a pas écrit dans le communiqué, le Barça devrait prendre en charge l’intégralité du salaire de l’ancien Lyonnais comme l’a supposé Sky Sport Italia.