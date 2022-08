Mercato : Islam Slimani (ex-OL) fait son retour en Ligue 1

Islam Slimani lors de Montpellier – OL (Photo by Pascal GUYOT / AFP)

Ayant quitté l’OL il y a six mois, Islam Slimani fait déjà son retour en Ligue 1. L’attaquant algérien s’est engagé avec Brest pour une saison et une en option.

Six petits mois et Islam Slimani est déjà de retour en Ligue 1. Ayant négocié une résiliation de contrat avec l’OL en janvier dernier, l’attaquant algérien avait retrouvé ses premiers amours en signant avec le Sporting Portugal. Finalement, l’expérience a tourné au vinaigre avec un coach ne comptant pas sur lui.

Après une demi-saison, Slimani a rompu encore son contrat et revient en France. Il s’est engagé pour une saison (plus une en option) avec le Stade Brestois. A 34 ans, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection algérienne a joué 37 matchs en douze mois avec l’OL. Il avait inscrit huit buts et délivré cinq passes décisives.