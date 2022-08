Pour son premier grand rendez-vous de la saison, l’OL se déplacera à Monaco, le dimanche 11 septembre. Cette rencontre de la 7e journée de Ligue sera diffusée à 20h45 sur Prime Video.

Après une entame de saison plutôt clémente avec des adversaires que l’on pourrait nommer comme abordables, l’OL va attaquer les choses sérieuses en championnat à partir de la mi-septembre. En attendant de se frotter au PSG au Parc OL le dimanche 18 septembre, les joueurs de Peter Bosz vont pouvoir se tester une semaine auparavant face à un de ses concurrents déclarés, l’AS Monaco. Le dimanche 11 septembre, les Lyonnais se déplaceront sur le Rocher pour ce qui sera leur premier vrai test de la saison en Ligue 1.

Monaco pour préparer le PSG une semaine plus tard

La rencontre contre les Monégasques clôturera la 7e journée du championnat de France et sera diffusée à partir de 20h45 sur Prime Video. Le mercato clos depuis dix jours, Peter Bosz et Philippe Clément pourront alors compter sur des joueurs mentalement complètement concentrés sur la saison et plus sur leur avenir personnel. La saison dernière, l’AS Monaco s’était imposé 2-0 sur sa pelouse grâce à des buts de Jean Lucas (2e) et Wissam Ben Yedder (27e). Cette rencontre début février avait aussi sifflé la fin de la saison de Rayan Cherki, touché au pied.