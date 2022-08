OL - Mercato : le message d'adieu de Lucas Paquetá

Paqueta et Farinez lors de Lens – OL (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Le transfert de Lucas Paquetá à West Ham sera bientôt officialisé. En attendant, le Brésilien a écrit un message d'adieu au club et aux supporteurs.

Cela ne devrait plus tarder. Prochainement, Lucas Paquetá portera le maillot de West Ham. Le transfert entre l'OL et le club anglais avoisinera les 60 millions d'euros. En attendant le communiqué qui officialisera la vente du milieu offensif brésilien, l'ancien Milanais a posté un message d'adieu adressé à ses coéquipiers, aux salariés de l'Olympique lyonnais ainsi qu'aux supporteurs.

"Je t’aime Lyon, adieu"

"Je voudrais commencer par un mot : gratitude. Merci Lyon pour tous ces moments vécus ensemble, pour toutes ces émotions ressenties à vos côtés. Merci de m’avoir accueilli , ainsi que ma famille et de nous avoir fait sentir comme à la maison. Merci pour tous les moments passés ensemble. Merci de m’avoir redonné la brillance de jouer au football. Merci aux fans pour toute l’affection et l’amour : ce fut et ce sera toujours réciproque, a-t-il assuré. Merci à tous les membres du staff et à tous mes coéquipiers. J’ai toujours donné le meilleur de moi-même, pour vous, pour le club. Les efforts et la passion pour ce maillot n’ont pas manqué. Lyon restera à jamais dans mon cœur. Je t’aime Lyon, adieu."