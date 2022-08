OL : Lucas Paquetà est arrivé à Londres

Ayant pris part à l’entraînement de l’OL vendredi, Lucas Paquetà y a vécu ses derniers moments en tant que joueur lyonnais. Le meneur brésilien est arrivé à Londres, samedi soir, et va passer une série de tests physiques avant de signer son contrat avec West Ham.

Vendredi, il est apparu tout sourire à deux jours du déplacement contre Reims. Aux côtés de Thiago Mendes, Tetê et Henrique, Lucas Paquetà avait pris part à la séance d’entraînement de l’OL comme si de rien n’était. En conférence de presse, même Peter Bosz et Thiago Mendes ne pensaient pas que la tournure des événements se ferait si rapidement. Quelques minutes après que le coach néerlandais a annoncé qu'il faisait un point avec le joueur pour voir s’il est en état de jouer ou non, l’information d’un accord trouvé entre l’OL et West Ham fuitait.

En prenant part à l’entraînement, Paquetà a finalement vécu ses derniers instants lyonnais. Comme annoncé par plusieurs médias vendredi en fin de journée, le meneur brésilien a pris la direction de l’Angleterre, samedi, pour signer son contrat avec West Ham. Arrivé à Londres, en début de soirée, Lucas Paquetà va passer sa visite médicale ce dimanche avant donc de refermer, si tous les examens sont bons, le chapitre de son histoire avec l’OL à quelques jours de la fin du mercato.