OL : "La copie doit être bien meilleure", affirme Thiago Mendes

Conscient que l'OL n'a pas livré la pleine mesure de ses capacités sur les deux premiers matches, Thiago Mendes sait que l'équipe a besoin de travailler encore.

Deux matches, deux victoires. Pour l'instant, le début de saison de l'OL sur le terrain suit le plan prévu au vu des adversaires rencontrés (Ajaccio et Troyes). Toutefois, Thiago Mendes reste vigilant. Le défenseur central sait que l'Olympique lyonnais aura besoin de plus que ça pour obtenir un bon classement en fin de saison.

Le début de saison

"C'est bien de commencer avec des victoires. On a bien débuté, mais il reste encore beaucoup de matches devant nous. A nous désormais de revenir avec les trois points aussi à l'extérieur. Nous ne sommes pas satisfaits des deux derniers matches, on a gagné certes, avec aussi l'aide des supporteurs, mais on doit progresser. On écoute le coach pour cela. Cette année doit être différente, on doit se rapprocher des titres. La copie doit être bien meilleure."

"Les critiques ont été positives"

Son retour au premier plan à l'OL

"Dans le football tout va très vite. Il y a un an, on m'annonçait partant. J'ai toujours dit que j'allais me concentrer sur mon équipe, sur mes couleurs et que j'allais continuer à travailler pour donner le meilleur de moi-même. Tout ce qui m'arrive aujourd'hui est juste, j'ai renouvelé mon contrat et je suis un homme heureux ici à Lyon. Je peux dire que l'année dernière a été une bonne année pour moi. Avant, j'ai été chahuté par les supporteurs, mais j'ai toujours donné le meilleur de moi-même. Ce n'est pas une revanche, les critiques ont été positives. Je travaille beaucoup et aujourd'hui je cueille les fruits de cela."

"J'ai encore beaucoup de choses à améliorer"

Son changement de poste

"J'ai toujours été un joueur capable de jouer à un autre poste. Maintenant, j'évolue en tant que défenseur central et j'en suis content, mais si jamais on me demandait de jouer milieu de terrain, je donnerai le maximum pour progresser et aider l'équipe. Je n'ai pas eu vraiment de discussion avec le coach à ce sujet. Les choses se sont faites naturellement, le club avait besoin de quelqu'un dans l'axe à un moment donc on m'a proposé de descendre d'un cran et j'ai accepté.

Je pense que j'ai une bonne vision du jeu, je suis à l'aise pour faire des passes courtes et longues et j'ai une bonne anticipation. J'essaye de faire le moins d'erreurs possibles. J'ai encore beaucoup de choses à améliorer. Je travaille au quotidien et je suis les recommandations de Peter (Bosz) et Cláudio (Caçapa) qui m'aident beaucoup car ce poste est nouveau pour moi."

Son association avec Castello Lukeba

"On apprend à se connaître au niveau défensif, on doit s'entraider là-dessus. C est l'alliance de l'expérience de la jeunesse. A nous de travailler au quotidien pour être performants sur le terrain. Cela passe par les entraînements et les matches qu'on fera ensemble."