Reims - OL : vers un retour de Jeff Reine-Adelaïde ?

Jeff Reine-Adélaïde et Tetê avec l’OL contre Troyes (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Avec le départ de Lucas Paquetà, une place se libère au milieu. A Reims, ce dimanche (17h05), Jeff Reine-Adelaïde devrait faire son retour dans le onze de départ.

Abondance de biens ne nuit pas mais Peter Bosz avait rapidement pointé du doigt un effectif bien trop imposant pour ne jouer qu’une seule fois par semaine. Les départs se sont faits attendre mais dans cette dernière ligne droite du mercato, les dossiers commencent à se décanter petit à petit. En attendant l’officialisation des départs de Lucas Paquetà à West Ham et Tino Kadewere vers Majorque, l’entraîneur et ses joueurs ont un match à jouer ce dimanche sur la pelouse de Reims (17h05). Si ce déplacement a été relégué au second plan avec les différentes nouvelles arrivées entre Rhône et Saône, il n’en est pas moins important.

Reine-Adelaïde plus que Caqueret ?

Pour se rendre en Champagne, Peter Bosz a logiquement laissé Paquetà et Kadewere de côté quand Boateng et Aouar sont toujours en soins. Au moment de coucher les noms sur la feuille de match, l’entraîneur néerlandais ne devrait pas vraiment tergiverser. Bosz a son équipe en tête et il ne devrait y avoir qu’un seul changement par rapport à l’équipe qui a commencé contre Troyes. Paquetà (presque) parti, il faut le remplacer dans l’entrejeu et cette mission devrait être confiée à Jeff Reine-Adelaïde. Si Maxence Caqueret est entré pendant 20 minutes face aux Troyens, le profil un peu plus offensif de l’ancien Angevin devrait avoir les faveurs de Peter Bosz afin d’apporter du liant avec Alexandre Lacazette. Ce devrait être le seul changement pour ce dimanche, un turnover ayant sûrement lieu un peu plus tard dans la semaine avec trois matchs en sept jours contre Auxerre et Angers.

La composition probable face à Reims : Riou - Gusto, Thiago Mendes, Lukeba, Tagliafico - Reine-Adelaïde, Lepenant, Tolisso - Tetê, Lacazette, Toko Ekambi