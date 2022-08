OL : un déplacement à Reims sur fond de mercato

Les joueurs de l’OL célébrant le but de Tetê contre Ajaccio (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Pour la première fois de la saison, l’OL va jouer à l’extérieur, dimanche (17h05). Mais le match à Reims passe presque au second plan tant le mercato lyonnais occupe l'actualité avec notamment le départ de Lucas Paquetà.

Dire que les conférences de presse de Peter Bosz et celle de Thiago Mendes n’ont tourné qu’autour du cas Lucas Paquetà seraient réducteurs. Mais, comme l’ensemble des clubs de Ligue 1, l’OL n’a pas été épargné pas les questions autour du mercato et le déplacement à Reims s'est limité à deux ou trois questions. Et c’est presque logique. Dans cette dernière ligne droite du marché des transferts, l’heure est à la panique un peu partout en Europe et à Lyon, les supporters s’en seraient bien passés. En l’espace de deux jours, le dossier Paquetà a connu un virage à 180°.

Au fur et à mesure que les semaines ont passé, l’optimisme lyonnais se disait que le meneur brésilien n’allait pas plier bagage si tard dans l’intersaison alors que la saison avait repris et qu’il ne restait que quelques jours dans le mercato. Mais avec l’OL, il ne faut jurer de rien et ces dernières heures l’ont prouvé. Rien n’est encore officiel mais Lucas Paquetà devrait arriver à Londres ce samedi matin pour y apposer sa signature sur le contrat offert par West Ham.

Tenter de faire abstraction de l'extérieur

Avec deux victoires en deux matchs, le club lyonnais avait tout fait pour vivre un début de saison rêvé au moins au niveau comptable. Et voilà que le mercato est venu mettre son grain de sel dans cette fin d’été que les Gones ne souhaitaiten pas calme mais très certainement pas avec le départ d’un des titulaires indiscutables de l’effectif de Peter Bosz. Seulement les 60 millions d’euros mis sur la table ont eu raison des envies de chacun et Paquetà, bien que souhaitant avant tout rejoindre un club jouant la Ligue des champions si départ il devait y avoir durant l’été, va refermer un chapitre de deux saisons à l’OL. Seulement deux saisons qui font malgré tout passer au second plan le déplacement à Reims.

Pourtant, avec le départ quasi acté de Paqueta, les Lyonnais ne doivent pas se tromper d’objectif. Les joueurs passent mais la vie du club continue et après une 8e place la saison dernière, l’OL ne peut se permettre de ruminer la décision de se séparer de son numéro 10 à seulement quatre jours de la fin du mercato. Dimanche l'attend "un match très dur contre une équipe de Reims qui a montré de belles choses à Strasbourg malgré son classement" selon les dires du coach lyonnais. Même son de cloche chez ses joueurs.

"C'est bien de commencer avec des victoires. On a bien débuté, mais il reste encore beaucoup de matches devant nous. A nous désormais de revenir avec les trois points aussi à l’extérieur, a déclaré Thiago Mendes vendredi en conférence de presse. Nous ne sommes pas satisfaits des deux derniers matches, on a gagné certes, avec aussi l'aide des supporteurs, mais on doit progresser. On écoute le coach pour cela."

Paqueta (presque) parti, le mercato continue

En parlant de Peter Bosz, ce dernier n’a pas manqué de pointer du doigt ces périodes de mercato qui s’étirent en longueur alors que les championnats ont déjà repris. Il faut donc jongler entre les envies des uns et des autres, tout en gardant un équilibre et des résultats. "Je gère ça comme avec tous les joueurs annoncés dans d'autres clubs. Je parle avec eux, je regarde s'ils ont la tête à l'équipe. Jusqu'au 1er septembre c'est comme ça. Cela concerne aussi d'autres gars de l'effectif : Houssem Aouar, Moussa Dembélé, c'est malheureux car en France on est déjà parti, on aura joué cinq matches à la fin du mercato, mais c'est le football moderne, regrette le coach lyonnais. Pour les entraîneurs et les footballeurs, ce n'est pas facile."

A Reims, Paquetà ne sera logiquement pas dans le groupe, lui qui sera à 600km de la Champagne. Qu’en sera-t-il de Houssem Aouar ? Il n’a pas rejoint une ville européenne ou Nice mais vendredi, Peter Bosz a annoncé que le milieu de terrain avait ressenti une gêne à la cheville en fin d’entraînement. De quoi le laisser sur le côté pour ce déplacement ? Il y a une semaine, l’entraîneur lyonnais n’avait pas hésité à ne pas le convoquer dans le groupe. Certains avançaient un choix sportif tandis que le joueur avait mis en avant un pépin physique. Lucas Paquetà était encore là et ne le sera pas dimanche. Comme l’a pointé Bosz, le questionnement autour d’Aouar vaut également pour Moussa Dembélé et d’autres joueurs en fin de contrat en juin 2023. Avec la vente de Paquetà, le mercato lyonnais n'est pourtant pas clos notamment dans le sens des départs.

"Partir libre ? L'exemple Denayer démontre l'effet négatif"

Seulement, après deux mois sans parvenir à ses fins, le club peut-il l'espérer en l’espace de quelques jours ? Chez certains joueurs comme Moussa Dembélé, l’ambition serait plutôt de continuer à profiter de cette fameuse "soupe qui est bonne à Lyon" pendant encore quelques mois avant de s’envoler libres vers d’autres cieux. Une stratégie à double tranchant pour un agent. "L’exemple Jason Denayer est là pour montrer que tout n’est pas rose dans ce genre de situation. Et encore plus dans la position d’attaquant. Je ne sais pas quelle sera la position de l’OL après le 2 septembre si Dembélé reste mais ne pas jouer ou peu pendant un an n’aide pas à aller chercher ce fameux top club qu’il n’a pas eu cet été après pourtant une saison réussie."

Entre les deux matchs de Ligue 1 à Reims puis au Parc OL contre Auxerre, veille de la clôture du mercato, l’OL va encore chercher à se débarrasser de ses indésirables et ces dossiers vont continuer de rythmer les prochaines heures et prochains jours de l’actualité lyonnaise. Avec l’espoir de surprises chez les supporters, bonnes à choisir…