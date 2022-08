OL : un nouveau partenariat pour les maillots de l'académie

Vendredi, l'OL a annoncé un nouveau partenariat pour l'académie. LD Formation s'affichera désormais sur les maillots des jeunes Lyonnais.

Une petite nouveauté du côté de l'académie de l'OL. Vendredi, le club rhodanien a annoncé un nouveau partenaire pour son centre de formation. A partir de maintenant, et pour les trois prochaines années (2025), le logo de LD Formation apparaîtra sur les maillots des Gones.

La marque est un organisme spécialisé dans l’apprentissage des langues et des logiciels de bureautique en ligne. Il s'est rapproché de l'Olympique lyonnais "pour nouer un partenariat basé sur la cohérence des métiers et le partage d’une vision qui prône les valeurs de l’éducation et de l’apprentissage", explique le communiqué.