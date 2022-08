NWSL : l’OL Reign arrache la victoire (1-2) à Orlando

Megan Rapinoe lors de Washington – OL Reign (Photo by Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Après une pause de dix jours et une victoire dans la Women’s Cup, l’OL Reign retrouvait le championnat. Grâce à un but tardif de Megan Rapinoe, le club de Seattle a décroché les trois points (1-2) à Orlando.

Elle était la dernière franchise à ne pas avoir croisé le fer avec l’OL Reign dans cette saison de NWSL. Après les 90 minutes, Orlando aurait certainement aimé que l’attente dure un peu plus longtemps à la vue du scénario du match. Après une pause de dix jours, le championnat nord-américain féminin était de retour dans la nuit de vendredi à samedi pour l’OL Reign et il a été dans la continuité des deux dernières semaines. Sur la pelouse d’Orlando Pride, les joueuses de Laura Harvey ont signé un nouveau succès (2-1), acquis certes dans la douleur, qui leur permet de remontrer à la 4e place du classement à un point de la tête.

Rapinoe sauve l'OL Reign

Déjà vainqueur de Gotham sous les yeux des Fenottes il y a deux semaines, l’OL Reign enchaîne un deuxième succès de suite et surfe sur son titre acquis lors de la Women’s Cup il y a quelques jours. Mais que ce fut dur… Menées au score suite à un but de Dougherty (37e), les joueuses de Seattle ont dû s’en remettre à Megan Rapinoe. La star américaine (37 ans) a été au four et au moulin durant la deuxième période, permettant à son équipe de repartir de la Floride avec les trois points. Elle a d’abord servi Bethany Balcer pour l’égalisation juste avant l’heure de jeu (56e) avant de jouer les sauveurs. Dans le temps additionnel du match, la Ballon d’Or 2019 est venue crucifier McLeod à bout portant (90e+2) sur un centre de Huerta et a libéré les siennes. Prochain rendez-vous pour l’OL Reign le 10 septembre avec la réception de Chicago.