Hegerberg regrette que "l’élan d’un Mondial se perd" en championnat

En marge de la rencontre entre les joueuses de l’OL et de l’OL Reign, Megan Rapinoe et Ada Hegerberg ont donné leur avis sur l’évolution du foot féminin. Fidèle à sa ligne de conduite, l’attaquante lyonnaise souhaite plus de moyens.

Le voyage aux Etats-Unis des joueuses de l’OL a permis la rencontre entre les Fenottes et leurs homologues de l’OL Reign. La famille de l’OL Groupe a été enfin réunie et les joueuses ont pu échanger. Cette rencontre a été aussi l’occasion de voir deux Ballon d’Or dans la même pièce avec Ada Hegerberg et Megan Rapinoe. En plus d’être des stars du ballon rond, les deux joueuses sont des porte paroles de leur discipline. Elles ne sont jamais les dernières à prendre position pour faire évoluer le foot féminin.

Alors quand elles partagent un moment ensemble, le sujet se retrouve bien évidemment au centre des discussions. "Je me sens incroyablement fière. Je pense que tous les supporters devraient se sentir incroyablement fiers, s’est enthousiasmée l’Américaine dans une interview croisée pour The Guardian. Je pense que c'est un moment décisif, toute cette année, entre la Ligue des champions et ce que Barcelone a fait [établir plusieurs records d’affluence]."

Hegerberg : "Perdre cet élan est une honte"

L’Euro 2022 en Angleterre a suscité une réelle vague de sympathie de la part des supporters anglais avec une vraie communion. Ce sentiment, Ada Hegerberg estime qu’il avait été déjà connu en France lors du Mondial 2019 et que malheureusement, l’enthousiasme n’a pas été suivi de faits. Ce n’est pas la première fois que l’attaquante de l’OL se plaint d’un manque de moyens de la part des fédérations et appelle l’ensemble des acteurs à faire un pas en avant. La diffusion de la Ligue des champions sur DAZN a été une première avancée mais Hegerberg en veut plus.

"Chaque tournoi a été un succès en termes d'intérêt dans le pays hôte, au niveau mondial, de la couverture médiatique, note la Lyonnaise. Vous avez cet élan fou et puis vous avez tous ces meilleures joueuses qui retournent dans leurs clubs et c'est comme si vous perdiez cet élan. Et je pense que c'est une honte."

Prenant l’exemple de l’Angleterre et de son championnat qui se vendrait mieux que les autres, Ada Hegerberg appelle les autres fédérations "à se secouer et à créer un dynamique tout au long de l’année."