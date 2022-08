Passée par le PSG, Christiane Endler va retrouver ses anciennes partenaires. Si le club parisien a connu de nombreux changements durant l'été, ce Trophée des Championnes reste une affiche pour la gardienne de l'OL.

Chez les garçons, le Trophée des champions marque le coup d’envoi officiel de la saison en France, une semaine avant la reprise de la Ligue 1. Chez les féminines, ce n’est pas encore le cas. A cause d’une fenêtre internationale placée une semaine avant que la D1 féminine ne reprenne, le Trophée des championnes n’a pas la même saveur. Néanmoins, ce dimanche devrait être une belle vitrine pour le football féminin français avec un choc entre l’OL et le PSG.

Si Sonia Bompastor a déjà assuré "que les deux équipes ne seraient pas à 100%", ce match à Dunkerque (21h) reste toujours une confrontation entre les deux meilleurs ennemis du football français. De quoi donner du piment malgré les reprises tardives de certaines joueuses. "Une rencontre est toujours importante contre le PSG car c’est une belle équipe et tu veux jouer ce genre de match, a avoué Christiane Endler en conférence de presse. C’est une grosse motivation. Même préparation pour nous mais c’est sûr que la motivation est peut-être un peu différente."

Une proximité avec les Parisiennes à double tranchant

Pour la gardienne chilienne de l’OL, ce rendez-vous a une double symbolique. Prendre un premier trophée et un ascendant sur le PSG mais aussi retrouver son ancien club. Si elle fait aujourd’hui l’unanimité à Lyon après une saison de haut vol, Endler n’oublie pas ses années parisiennes et compte bien profiter de cette proximité notamment s’il y a une séance de tirs au but. "Ca va être difficile comme tous les matchs contre le PSG. Pour les tirs au but, ça peut être un avantage de les connaitre oui et non parce qu’elles me connaissent aussi. J’aime ce genre de séance mais j’espère qu’on gagnera le match bien avant. En tout cas je suis préparée pour ça."

Dimanche, elle va retrouver de nombreuses anciennes coéquipières, bien que le PSG a connu mouvementé et l’OL n’y est pas étranger. En plus de la blessure de Marie-Antoinette Katoto, le club lyonnais a mis la main sur Sara Däbritz et samedi, Sonia Bompastor ne cachait pas sa joie d’avoir l’Allemande dans son effectif.