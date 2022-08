OL : quatre nouvelles Fenottes convoquées en sélection

Avec les appels de Sara Däbritz, Signe Bruun, Damaris Egurrola et Danielle van de Donk, l’effectif de l’OL va être décimé pendant deux semaines. Elles seront au minimum onze Fenottes à rejoindre leur sélection.

Samedi, en se présentant face à la presse à la veille du choc contre le PSG, Sonia Bompastor ne devrait pas avoir un grand sourire au moment de parler de la trêve internationale. Dans la foulée du Trophée des championnes, nombreuses seront les Lyonnaises à mettre les voiles pour prendre la direction de leur sélection. Deux semaines avant la reprise de la D1 féminine, l’entraîneure de l’OL sait déjà qu’elle ne pourra pas compter sur Lindsey Horan, retenue avec les Etats-Unis et qui jouera un match amical le 9 quand les Fenottes joueront Reims le 10 pour la 1re journée de championnat.

Pendant plus de dix jours, Bompastor va donc devoir compter une fois de plus sur un effectif réduit. Pour cette fenêtre internationale, elles sont à l’heure actuelle onze joueuses à être retenues dans leur sélection nationale chez les A. Sara Däbritz a été convoquée avec l’Allemagne pour affronter la Turquie et la Bulgarie. Les deux Néerlandaises, Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk, ont également été appelées pour les matchs contre l’Ecosse en amical et l’Islande en éliminatoires de la Coupe du monde 2023. Enfin, Signe Bruun retrouvera le Danemark pour un match contre le Monténégro, le 1er septembre.

Les Fenottes retenues : Bacha, Cascarino, Malard, Mbock (France), Horan (Etats-Unis), Hegerberg (Norvège), Damaris, Van de Donk (Pays-Bas), Däbritz (Allemagne), Cayman (Belgique), Brunn (Danemark)