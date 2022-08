Reims - OL : en trois ans, Thiago Mendes a vécu mille et unes vies

Pratiquement persona non grata à l’OL il y a un an, Thiago Mendes a profité des faiblesses des uns et des autres pour devenir indiscutable. Dans ce nouveau rôle de défenseur, le Brésilien reste en apprentissage.

En un an, il n’y a pas que le blond platine sur le dessus capillaire de Thiago Mendes qui a changé. Le statut du Brésilien a également connu un virage à 180°. Parmi les premières recrues de Juninho lors de sa prise de poste comme directeur sportif, Mendes a pendant longtemps porté tel un fardeau le poids de son transfert (22 millions d’euros) sur ses épaules. A l’image d’un Léo Dubois l’année dernière, Thiago Mendes était devenu la tête de Turc des supporters lyonnais en même temps que ses performances n’affichaient pas le niveau espéré sous Rudi Garcia.

A l’été 2021, personne ne donnait cher de la peau de l’ancien Lillois avant un contrat se finissant en juin 2023. Comme cet été, les jours et les semaines sont passés sans qu’un départ ne soit à l’ordre du jour et le Brésilien a finalement attaqué sa troisième saison avec un nouveau coach. Peut-être ce qui lui est arrivé de mieux à l’OL depuis qu’il a posé ses valises en 2019. Avec Peter Bosz, Thiago Mendes est passé de persona non grata à un membre important de l’effectif. Une sacrée revanche même s’il s’en défend aujourd’hui.

"Dans le football tout va très vite. Il y a un an, on m'annonçait partant. J'ai toujours dit que j'allais me concentrer sur mon équipe, sur mes couleurs et que j'allais continuer à travailler pour donner le meilleur de moi-même, a déclaré le n°23 vendredi devant la presse. (…) Avant, j'ai été chahuté par les supporteurs, mais j'ai toujours donné le meilleur de moi-même. Ce n'est pas une revanche, les critiques ont été positives. Je travaille beaucoup et aujourd'hui je cueille les fruits de cela."

La défense de l'OL ? 11e de Ligue 1 la saison dernière

Si à l’aube de la 4e journée de Ligue 1, voir Thiago Mendes dans le onze de départ lyonnais n’a plus rien d’une surprise comparée à il y a encore six mois, le Brésilien ne fait malgré tout pas encore l’unanimité entre Rhône et Saône. Traine-t-il toujours ses deux premières saisons derrière lui ? Peut-être bien mais il n’est clairement plus le même homme. Bien plus "épanoui à Lyon", celui qui préfère ne pas répondre en français lors des conférences de presse pour mieux se faire comprendre est également devenu un autre joueur. Car le changement de statut ne s’est pas fait en un claquement de doigt mais bien en un nouveau poste.

Lui le milieu de terrain, la sentinelle sur laquelle pourrait se reposer Peter Bosz, est devenu un défenseur central par la force des choses la saison dernière. Aux côtés de l’éclosion de Castello Lukeba, Bosz a longtemps tâtonné, entre rendement à revoir pour certains et blessures pour d’autres. Face à l’hécatombe, la vision et la qualité technique du Brésilien ont été vu comme les parfaits compléments au jeune défenseur lyonnais. Ce qui ne devait être qu’un simple intérim et un choix par défaut est finalement devenu la norme bien que le joueur n'a "pas eu vraiment de discussion avec le coach à ce sujet. Les choses se sont faites naturellement."

Peter Bosz place d’ailleurs de grands espoirs dans cette doublette qu'il forme avec Lukeba assurant à Olympique-et-Lyonnais durant le stage aux Pays-Bas que "Thiago Mendes a tout pour jouer central toute une saison". Quand il avouait il y a quelques mois que ce recul sur le terrain pourrait être une solution sur la fin de sa carrière, Thiago Mendes s’est finalement installé sans que personne ne trouve vraiment quelque chose à dire face aux prestations de Jérôme Boateng ou Damien Da Silva.

"J'ai toujours été un joueur capable de jouer à un autre poste. Maintenant, j'évolue en tant que défenseur central et j'en suis content. (…) J'essaye de faire le moins d'erreurs possibles. J'ai encore beaucoup de choses à améliorer. Je travaille au quotidien et je suis les recommandations de Peter (Bosz) et Cláudio (Caçapa) qui m'aident beaucoup car ce poste est nouveau pour moi."

Des automatismes à parfaire avec Lukeba

Voir Lukeba et Mendes aligner ensemble est devenu la norme mais les deux joueurs sont encore en période d’apprentissage individuellement et collectivement. Sur la saison dernière, ils n’ont finalement évolué qu’à dix reprises ensemble derrière et les automatismes sont encore à peaufiner. Les deux joueurs doivent "s’entraider afin que l’alliance de l’expérience et de la jeunesse" puisse performer au haut niveau. L’un à 19 ans, l’autre dix de plus et pourtant les deux sont sur la même longueur dans cette leçon du haut niveau à ce poste. L’impression d’ensemble est pour le moment positive même si dans les faits, cette charnière encaisse un but par match depuis qu’elle évolue ensemble (12 buts en douze matchs).

Plus qu’offensivement, la rédemption lyonnaise doit passer par derrière. La 11e place au classement des défenses lors du dernier exercice (51 buts) a certainement plombé les espoirs lyonnais de coupe d’Europe, bien que le problème soit avant tout dans l’équilibre collectif plus que dans des erreurs individuelles. Avant Reims, l’OL a encaissé deux buts cette saison, à chaque fois sur penalty. Néanmoins, contre Ajaccio, le rouge d’Anthony Lopes et sa sortie non-maîtrisée suite à un mauvais alignement du duo central montrent qu’il y a encore des progrès à faire dans la cohabitation de l’arrière-garde lyonnaise. A 29 ans et après avoir donné l'impression d'avoir vécu mille vies à Lyon, Thiago Mendes doit jouer ce rôle de leader.