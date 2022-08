OL : la réserve chute encore face à Sète (0-1)

Après avoir perdu son match d’ouverture en National 2, la réserve de l’OL s’est une nouvelle fois inclinée. Ayant encaissé un but juste avant la mi-temps, les joueurs de Gueïda Fofana subissent une deuxième défaite en deux matchs face à Sète.

Les temps sont durs pour la réserve de l’OL. Après seulement deux journées, il y a déjà un sentiment d’urgence du côté du centre d’entraînement lyonnais. N’ayant pas réussi la saison qu’ils auraient voulu lors du dernier exercice, l’heure était à relever la tête dans cette nouvelle saison. Après deux journées de National 2, les têtes restent bien baissées. Battus à l’extérieur lors du match d’ouverture, les joueurs de Gueïda Fofana avaient à coeur de se racheter face à leur public, samedi.

Malheureusement, c’est bien une deuxième défaite en deux matchs pour l’OL. Pour accueillir Sète, le coach lyonnais, privé de Mohamed El Arouch notamment, avait décidé de miser sur un 4-4-2 losange, histoire de se montrer un peu plus offensif et plus solide dans le même temps. Ca ne s’est pas traduit par un résultat positif puisque l’unique but juste avant la pause de Yazid Chaouf a suffi au bonheur des Sètois. Quand l’OL enchaîne un deuxième revers, le club de Zakarie Labidi signe sa première victoire.