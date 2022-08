Moussa Dembélé et Jeff Reine-Adélaïde à l’entraînement / (Crédit : Romane Thevenot)

Face aux prochains départs de Lucas Paquetà et Tino Kadewere et aux blessures, Peter Bosz n’a pas eu à faire de choix. L’entraîneur néerlandais a retenu les forces qu’il avait à sa disposition pour le déplacement à Reims.

Peter Bosz l’a concédé lui-même en conférence de presse vendredi. La fin du mercato couplée au championnat est un numéro d’équilibriste qu’il faut maîtriser afin d’être compétitif. Au moment de ses paroles, l’entraîneur de l’OL ne savait pas encore qu’il allait perdre Lucas Paquetà dans les heures qui suivent. Si rien n’a encore été officialisé par le club lyonnais et West Ham, le meneur brésilien s’est bien envolé vers Londres, samedi en fin d’après-midi. Sa dernière apparition lyonnaise restera donc lors de la victoire contre Troyes. Même s’il n’avait pas pris son envol en direction de l’Angleterre, la présence de Paquetà dans le groupe pour Reims aurait été plus qu’incertaine.

Avec l’emballement de ces dernières heures dans le mercato lyonnais, Bosz n'a pas eu à faire de choix sportifs. Les discussions entre l’OL et différents clubs s’en sont chargées à sa place. Proche de rejoindre Majorque, Tino Kadewere n’a pas été retenu et ne devrait pas porter le maillot lyonnais cette saison, lui qui n’était pas entré en jeu contre Ajaccio et Troyes. Du côté de l'infirmerie, Jérôme Boateng poursuit son séjour. Touché à la cheville à la fin de l’entraînement, Houssem Aouar n'est pas dans le groupe au contraire de Moussa Dembélé qui était également absent face à Troyes. Anthony Lopes continue lui de purger ses matchs de suspension tandis que Sinaly Diomandé, que l’on annonce aussi sur le départ, ne devrait reprendre avec le groupe que lundi. S’il est encore là…

Le groupe de l’OL contre Reims : Riou, Bonnevie, Patouillet - Gusto, Mendes, Da Silva, Lukeba, Henrique, Tagliafico - Lepenant, Caqueret, Tolisso, Reine-Adelaïde - Tetê, Faivre, Dembélé, Toko Ekambi, Cherki, Barcola, Lacazette