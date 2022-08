OL : reprise espérée lundi pour Sinaly Diomandé

Encore en marge du groupe vendredi, Sinaly Diomandé devrait reprendre lundi avec l’OL. Le défenseur ivoirien souffrait d’un pépin physique à la cuisse.

A l’heure où le mercato bat son plein que ce soit à l’OL ou aux quatre coins de l’Europe, Sinaly Diomandé reste en salle d’attente. Très durement touché à la cheville la saison dernière, le défenseur ivoirien avait dû passer par la case opération et avait loupé les six derniers mois de l’exercice 2021-2022. Un coup dur pour le colosse alors que Peter Bosz était à la recherche d’une solution défensive avant de trouver en Thiago Mendes son homme providentiel.

Sur le flanc pendant six mois et ayant suivi une rééducation poussée, Sinaly Diomandé comptait sur la préparation estivale pour refaire son trou dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Avec les prestations de Jérôme Boateng et Damien Da Silva derrière la doublette Mendes - Lukeba, il y avait une place à prendre. Malheureusement, entre maux de tête, placement en numéro 6 contre Anderlecht, l’international ivoirien n’a pas pu vraiment capitaliser sur sa bonne prestation contre le Dynamo Kiev.

Sur le banc contre Ajaccio, Diomandé n’était pas dans le groupe contre Troyes en raison d’un nouveau pépin physique. Il ne le sera pas encore contre Reims puisqu’il a poursuivi son travail individuel vendredi quand ses coéquipiers s’entraînaient sur le pré. Néanmoins, un retour serait attendu lundi après s’être complètement remis de sa blessure à la cuisse.