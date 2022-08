OL - Mercato : Bosz et Mendes évoquent le possible départ de Paquetá

Sur le départ pour possiblement rejoindre West Ham, Lucas Paquetá est proche de quitter l'OL. Thiago Mendes et Peter Bosz, on évoqué le sujet du milieu brésilien.

Jeudi, le possible transfert de Lucas Paquetá vers la Premier League a pris de l'ampleur. Le Brésilien serait proche de s'engager avec West Ham pour près de 60 millions d'euros. Devant la presse, Thiago Mendes s'est exprimé sur ce sujet. "Il est avec nous en ce moment, il donne le meilleur de lui-même à l'entraînement. Je ne sais pas s'il va partir, mais j'espère qu'il restera avec nous, a déclaré le défenseur. C'est un bon joueur, il nous aide beaucoup. Il est très important pour nous. On parle beaucoup entre nous, mais il ne parle pas d'un éventuel départ, il ne s'ouvre pas vraiment. Il est concentré sur le prochain match (à Reims dimanche)."

En première ligne car forcément impacté en cas de vente du meneur de jeu, Peter Bosz est lui dans l'attente. "Je gère ça comme avec tous les joueurs annoncés dans d'autres clubs. Je parle avec eux, je regarde s'ils ont la tête à l'équipe. Jusqu'au 1er septembre c'est comme ça. Lucas est un très bon élément, mais on n'a pas 11 titulaires, et lorsque tu es dans mon effectif, tu es bon sinon tu ne joues pas à Lyon. Cela concerne aussi d'autres gars de l'effectif : Houssem Aouar, Moussa Dembélé, c'est malheureux car en France on est déjà parti, on aura joué cinq matches à la fin du mercato, mais c'est le football moderne, regrette le coach lyonnais. Pour les entraîneurs et les footballeurs, ce n'est pas facile."

"On a des joueurs qui peuvent évoluer à ce poste", Bosz

Sur un plan sportif, cela modifierait les desseins du technicien rhodanien, même s'il a relativisé cet aspect. "Lors des deux premiers matches amicaux, Lucas n'a pas joué avec l'équipe première. Après, il y a eu des blessures et il est entré dans le 11. Il est très heureux ici. On verra dimanche s'il joue, a confié le Néerlandais. Pour l'instant, il est là, il s'est entraîné avec nous. On a des joueurs qui peuvent évoluer à ce poste."