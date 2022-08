Trophée de joueuse de l'année UEFA : 2 Fenottes dans le top 10

Wendie Renard et Ada Hegerberg @UEFA

Les 2 Fenottes, Wendie Renard et Ada Hegerberg, figurent dans le top 10 du trophée de joueuse de l'année de l'UEFA. L'Espagnole Alexia Putellas a remporté cette distinction.

Si l'OL a dominé la saison sur la scène nationale et européenne avec des succès en D1 et en Ligue des champions, cela n'a pas permis à ses membres de remporter une distinction lors des trophées de l'UEFA. Sonia Bompastor s'est classée 2e chez les entraîneure et 2 Fenottes intègrent le top 10 concernant la meilleure joueuse.

Wendie Renard et Ada Hegerberg sont 8es avec 12 points toutes les deux. Quatre autres Lyonnaises se trouvent dans le top 22 : Delphine Cascarino (11e), Amandine Henry (12e), Selma Bacha (15e) et Christiane Endler (21e). Le titre a été décerné à l'Espagnole Alexia Putellas (Barcelone).