Mercato : l’OL a définitivement tourné la page Lucas Paquetá

Dans la foulée du prêt de Tino Kadewere, l’OL a officialisé lundi le départ de Lucas Paquetá à West Ham. Deux ans après son arrivée, le Brésilien laissera une trace à l’Olympique lyonnais.

Son départ a déjà été très largement commenté. En fin de semaine dernière, tout s’est accéléré pour le départ de Lucas Paquetá. Très courtisé en Europe, surtout en Angleterre, le meneur de jeu a officiellement quitté l’OL lundi pour s’engager à West Ham, avec un contrat de 5 ans à la clé. Dans l’affaire, l’Olympique lyonnais a récupéré une coquette somme, même si ce n’est pas un record. Le montant de la transaction s’élève à 61,63 millions d’euros avec les bonus.

Mais tout n’est pas une question de gros sous, même si le contexte économique est aussi à prendre en compte, et sportivement, Peter Bosz a perdu son maître à jouer. Le Néerlandais s’est agacé en conférence de presse lorsque la question sur l’impact du départ du Brésilien est apparue. "Je ne veux pas parler de ceux qui ne sont pas là. J'ai confiance en mes joueurs, même au milieu de terrain, a-t-il rétorqué. Ils ont tous prouvé. Le seul qui ne l'avait pas fait, c'était Johann Lepenant, et on voit qu'il enchaîne bien chaque semaine.”

Bosz va devoir s'adapter à ce départ

Il faut désormais tourner la page et le remplacer, mais dans l’effectif, ils ne sont pas nombreux à savoir faire le lien entre l’entrejeu et l'attaque, tout en prenant à cœur le rôle défensif. A Reims dimanche (1-1), c’est Jeff Reine-Adélaïde qui a débuté, et pour sa deuxième titularisation depuis son retour de blessure en février, il a souffert de la comparaison. “Paquetá a un profil atypique, il a cette capacité à évoluer très haut au milieu de terrain, voire même carrément en pointe. Il n’a pas son pendant dans l’effectif, a observé Philippe Violeau. En revanche, en réorganisant le schéma, il y a des solutions à Lyon. Dans l’entrejeu, il y a du monde, mais il faudra trouver l’organisation qui fonctionne bien.”

On l’a vu face aux Champenois, Alexandre Lacazette semblait bien seul au milieu des défenseurs rémois. Pour Peter Bosz, il faudra régler ce problème en trouvant le moyen d’accompagner l’avant-centre lors des offensives rhodaniennes. On peut penser que Reine-Adélaïde, Romain Faivre, Houssem Aouar (s’il reste) voire Rayan Cherki (dans l’optique d’un passage en 4-2-3-1) seront chargés d’avoir ce rôle de créateur. Maxence Caqueret et Corentin Tolisso devront aussi dépasser leur fonction pour apporter du soutien aux éléments offensifs. Les solutions existent pour l’entraîneur batave, qui dispose de quelques jours avant les premières grosses échéances (Monaco le 11 septembre et Paris le 18) pour trouver l’organisation adéquate.

Paquetá découvre la Premier League à quelques mois du Mondial

Lucas Paquetá lui va découvrir la Premier League. Parmi les meilleurs joueurs du championnat de France entre septembre et novembre l’an dernier, il s’est ensuite petit à petit éteint et n’a plus pesé sur les résultats de l’équipe. Relancé par l’OL suite à son échec à l’AC Milan, le voilà désormais attendu en outre-Manche. “Je crois qu’il peut réussir en Angleterre. Je pense que cela pourrait même être bon pour lui dans son évolution en tant que footballeur, a affirmé Felipe Schmidt, journaliste pour le média Globo et chargé de couvrir l’actualité du football international. Paquetá tient toujours trop le jeu, parfois il joue trop vite. Ici, avec un football encore plus rapide, il devra adapter ce détail pour survivre. Mais il a le talent et les capacités physiques pour exceller une fois qu'il aura réussi à s'adapter.”

A quelques mois de la Coupe du monde, qu’il devrait aborder dans la peau d’un titulaire de la Seleção, on se dit que l’histoire entre l’ancien Milanais et l’Olympique lyonnais aurait pu se poursuivre encore un peu, mais le monde du football est ainsi fait. “Il a toujours été convaincu qu'il quitterait Lyon cet été, a expliqué Felipe Schmidt. La chose curieuse est que les propositions ne sont arrivées que maintenant, à la fin de la fenêtre des transferts, ce qui n'est probablement pas idéal pour lui. Au contraire, j’aurais compris qu’il décide de rester à l’OL en vue du Mondial. Ce qui aurait été un grand changement par rapport à ses plans au début du mercato.“

Une histoire inachevée entre Paquetá et l'OL

Comme son ami Bruno Guimarães avant lui, Lucas Paquetá quitte le Rhône pour s’envoler vers l’Angleterre. Un sentiment d’inachevé entoure ce départ, car au fil des 80 matches qu’il a disputés avec le maillot lyonnais, le Brésilien a montré qu’il était un joueur différent, capable de faire lever la foule par ses gestes techniques et ses inspirations. Les supporteurs auraient certainement préféré en voir plus, d’autant qu’il n’a pas participé à la meilleure période de l’OL, mais à l’image de certains de ses compatriotes avant lui, il laissera une trace au club.