OL : Peter Bosz, toujours au stade des constats

Depuis sa prise de fonction, Peter Bosz a une réelle faculté à dresser des constats. Un regard lucide sur les performances de son équipe, à l’image du décevant match nul à Brest (1-1). Toutefois, l’entraîneur de l’OL ne parvient pas à trouver de solutions.

Lors du stage aux Pays-Bas, en juillet dernier, on lui avait directement posé la question : "Ressentez-vous une certaine pression avant d’entamer cette nouvelle saison ?" A ce moment-là, très impatient de débuter ce nouvel exercice, Peter Bosz s’était montré très confiant. "Les supporters ont à 100 % raison d’attendre des résultats. Je suis d’accord avec eux. Ils ont le droit d’y penser. Est-ce que ça me met encore plus de pression ? Non, parce que je travaille depuis tellement longtemps au haut niveau. Je sais que la pression fait partie intégrante de ce métier, nous avait-il confié. Chaque match que tu gagnes, elle va redescendre. Quand tu perds, elle remonte. Dans mon métier, c’est normal." Et d’ajouter : "J’ai plus confiance que la saison dernière. Je n’ai pas plus de certitudes parce que dans ce métier, il y en a très peu. Mais je connais mieux le championnat et mes joueurs. Cette préparation estivale me donne beaucoup de confiance. On travaille bien, les joueurs sont en forme. Ils arrivent beaucoup mieux à comprendre ce que je demande. Cela fait beaucoup de points positifs."

"On doit plus courir" , Tagliafico

Quelques semaines plus tard, l’OL compte sept points en trois matchs de Ligue 1. Mais au niveau de son jeu, le constat est sans appel : rien n’a vraiment changé. Une analyse partagée par la recrue argentine Nicolas Tagliafico. "On doit plus courir. Par moments, il faut jouer simple et en équipe pour que cela revienne. On doit créer des automatismes, indique le latéral gauche au sujet du match nul à Brest (1-1). Il nous manque peut-être de la qualité dans notre jeu. On commet des erreurs, ce qui nous fait perdre nos moyens. Lorsque cela arrive, on doit jouer en bloc devant et derrière. Ce n'est pas un problème physique, mais parfois, on prend les mauvaises décisions."

Peter Bosz, lui aussi, n’a pas aimé ce qu’il a vu, notamment lors de la dernière rencontre de Championnat. "Ce n'était pas bon. J'ai pu revoir la partie. C'était bien pendant 15 minutes, avec du rythme, mais sans avoir trop d'occasions, Ce n'est pas facile contre une équipe qui joue très bas, en 5-3-2 très compact, mais on doit mieux faire, convient l’entraîneur de l’OL. On a besoin de plus de courses dans le dos de la défense pour étirer le bloc adverse, ce qu'on n'a pas fait. Après le premier quart d'heure, on a eu tellement de pertes de balle, ce qui a cassé le rythme. On doit trouver la solution pour battre des formations qui jouent comme ça."

Bosz, un crédit qui commence à s'épuiser

Très intéressant à écouter lors de ses conférences de presse, Peter Bosz ne semble pas pour autant trouver les leviers pour remettre son équipe en ordre de marche. Pis, certains de ses choix interpellent comme - à titre d'exemple - les titularisations à répétition de Karl Toko-Ekambi, auteur d’un mauvais début de saison. "Je ne souhaite pas parler d'un joueur en particulier, mais sur Karl, tout le monde sait qu'il peut mieux faire, admet-il. Ce n'est pas son meilleur début de saison. C'est un très bon footballeur. Il a eu un bon rendement l'année dernière avec ses buts et passes décisive, et je suis sûr qu'il va retrouver son meilleur niveau. J'espère que ça sera bientôt." Cela vaut pour Peter Bosz qui doit vite trouver les ressorts, car son crédit à Lyon commence à s’épuiser...