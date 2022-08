Ce mercredi (19h), l’OL affronte l’AJ Auxerre au Parc OL et aura à coeur de prouver que Reims n’était qu’un accident de parcours. Face à une équipe réputée joueuse, Peter Bosz a l’occasion de voir sa philosophie être mise en pratique et satisfaire des supporters qui en attendent plus de ce coach "sympathique".

Trois matchs, deux victoire et un nul. Dans sa quête de rédemption après une saison gâchée à tous les étages, l’OL ne pouvait pas mieux démarrer. Et pourtant, ce statut d’équipe invaincue n’empêche pas le club de connaitre ses premiers remous. Il y a bien évidemment ceux apparus avec cette fin de mercato loin des attentes espérées et ceux qui se sont faits plus présents après le nul (1-1) face à Reims, dimanche. Les premiers doutes et les premières critiques que l’on avait déjà vus poindre le bout de leur nez après les deux victoires à domicile n’en ont été que plus exacerbés après la rencontre dominicale. En Champagne, l’OL est retombé dans ses travers face à un bloc bas avec cette incapacité à faire le jeu ou plutôt à mettre une étincelle dans son jeu pour espérer trouver la lumière.

Forcément, les regards se sont tournés vers Peter Bosz. Les Lyonnais n’ont toujours pas connu la défaite mais l’entraîneur néerlandais commence déjà à donner cette impression d’être isolé après trois matchs. Plus d’un an après son arrivée, la prestation de ses joueurs à Reims a rappelé que finalement rien n’avait vraiment changé à Lyon malgré les promesses estivales. Au lendemain du nul, Bosz a pourtant promis qu’on ne reprendrait plus ses joueurs à une telle prestation. "On a besoin de plus qu'une semaine d'entraînements tactiques pour tout intégrer. Croyez moi, dans quelques semaines, on évoluera de manière différente."

"Frustrant d'avoir les bonnes analyses mais pas solutions"

L’optimisme, Peter Bosz n’en manque pas depuis son arrivée. Mais est-ce encore suffisant pour convaincre ses joueurs mais aussi les supporters de son projet ? Dans les travées du Parc OL, le Néerlandais garde encore le totem d’immunité. "Il est le profil d’entraîneur que beaucoup de supporters souhaitaient. Je trouve qu’il est extrêmement attachant sur le plan humain", note Illiès, supporter de l’OL depuis plus de dix ans. De tous ceux qui ont pu le côtoyer de près ou de loin, Peter Bosz fait l’unanimité sur ce point-là, à savoir le côté relationnel. Pour Grégory, qui suit l’OL depuis les glorieuses années, "le côté humain et honnête de l'homme lui confèrent un véritable côté sympathique mais je commence comme beaucoup à douter de sa capacité à emmener le groupe là où il veut le mener."

En choisissant l’ancien entraîneur de l’Ajax, les dirigeants lyonnais n’ont en effet pas choisi un G.O du Club Med mais bien un profil capable de ramener le club vers les sommets. La première saison ratée a été vue comme celle de l’adaptation, celle de la mise en place du projet. Après trois journée dans ce nouvel exercice, l’heure n’est pas à tirer la sonnette d’alarme mais entre les discours du coach en conférence de presse et ce qu’il se passe sur le terrain, difficile de trouver une vraie corrélation. C’est d’ailleurs ce qui dérange le plus les supporters au moment de parler de Bosz. Comme Marc et Illiès le soulignent "il est frustrant de le voir avoir la capacité à tirer les bonnes conclusions sur ce qui n’a pas marché mais de ne pas réussir à trouver les solutions…"

Bosz "manque de lucidité" durant les matchs

Contre Reims, l’OL s’est de nouveau heurté à un bloc bas sans trouver la solution avant ce fameux centre de Cherki vers Dembélé. Deux joueurs qui sont entrés en cours de jeu avec en fin de match une ligne de cinq attaquants pour tenter de forcer le verrou. Le coaching peut s’avérer gagnant sur le papier mais pour Marc, un fidèle du virage nord, l’empilement de ces joueurs témoigne aussi d’un manque d’idée. "Les choix de Bosz en cours de match ont toujours été sujet à discussions depuis qu’il est arrivé. Entre des remplacements qui tardent ou d’autres qui n’arrivent pas comme celui de Toko Ekambi à Reims, difficile de suivre la logique. Depuis un an, on n’a pas vraiment vu une vraie capacité d’adaptation pendant les matchs."

Bercé par le football de Johan Cruyff, Peter Bosz est soumis à cette volonté de faire du jeu et encore du jeu. A l’OL, cette philosophie n’est pas pointée du doigt. C’est plutôt la façon de la mettre en pratique qui l’est. Grégory regrette "un manque de lucidité de Bosz" notamment dans sa gestion du groupe. Dès l’entame de la préparation, le onze qui avait la préférence du coach a rapidement été mis en avant et depuis les turnovers se font avant tout au grès des blessures plus que de choix tactiques. De quoi fausser la concurrence et empêcher de se tirer la bourre ? "On joue de la même manière à chaque match, avec souvent les mêmes acteurs qui ont sous-performé les matchs d'avant pour les mêmes résultats."

Une direction sous le feu des projecteurs

Que ce soit Illiès, Marc ou Grégory, tous continuent de garder une certaine confiance en Peter Bosz. Après les années Rudi Garcia, l’espoir d’un football plaisir au Parc OL est plus fort que tout. Pourtant entre les deux époques, les problèmes sont les mêmes. Preuve que tout ne vient pas de l’entraîneur ? Illiès en est clairement persuadé, lui qui "pointe du doigt un entraîneur obligé de s’adapter aux choix réalisés par ses dirigeants." Finalement si l’ancien défenseur de Toulon garde encore un cote de sympathie après du peuple lyonnais et s’offre un sursis, il peut remercier bien malgré lui sa direction.

Cette dernière a laissé planer le doute sur son avenir à la fin de la saison dernière mais c’est bien la politique et la stratégie sportive qui posent problème aujourd’hui. En vendant Lucas Paquetà à quatre jours de la fin du mercato, Jean-Michel Aulas et ses hommes n’ont pas marqué de points. A l’heure où l’OL veut retrouver les sommets, "vendre l’un de ses meilleurs rend le projet plus flou que jamais."

Certains s’accordent sur le fait qu’il "faudrait arrêter de servir des discours qu'on ne compte pas tenir, avoir une ligne de conduite du président à l'entraîneur en passant par le chef du recrutement où tout le monde tire dans le même sens, de vraiment commencer à s'intéresser au sportif plus qu'à l’économie." A Lyon, les supporters ne dédouanent pas Peter Bosz et appellent de leurs propres voeux à voir une embellie dans le jeu lyonnais surtout avec un match par semaine. Néanmoins, la gestion institutionnelle du club semble bien remporter tous les suffrages au moment d’expliquer la situation sportive…