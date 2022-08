OL : vers un premier turnover contre Auxerre ?

Après Reims et en attendant Angers, samedi, l’OL affronte Auxerre, ce mercredi au Parc OL (19h). Pour le deuxième de trois matchs en une semaine, Peter Bosz devrait apporter quelques changements dans son onze.

A défaut d’avoir des semaines européennes avec trois matchs en sept jours cette saison, l’OL retrouve ce rythme en cette fin août en Ligue 1. Un enchaînement de matchs qui n’est pas pour déplaire à Peter Bosz et qui va surtout permettre aux Lyonnais de ne pas ruminer trop longtemps le nul concédé (ou accroché) à Reims. Trois jours après une prestation loin d’être aboutie en Champagne, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette sont de nouveau sur le pont, ce mercredi.

A 19h, ils retrouveront leurs supporters avec l’espoir de signer un troisième succès consécutif à domicile cette saison et laver l’affront dominical en attendant une deuxième réception, samedi contre Angers. L’enchaînement des rencontres ainsi que la partition rendue à Reims devraient pousser Peter Bosz à effectuer quelques remaniements dans son onze. Depuis le début de la saison, l’entraîneur lyonnais a apporté quelques retouches au grès des blessures et absences. Ce mercredi, hormis Houssem Aouar, Sinaly Diomandé et Jérôme Boateng, déjà absents contre Reims, toutes les autres joueurs sont disponibles.

Toko Ekambi maintenu ?

Face à Auxerre, Corentin Tolisso, qui a enchaîné deux titularisations de suite, devrait souffler un peu et laisser sa place à Maxence Caqueret dans l’entrejeu lyonnais. Qui accompagnera le numéro 6 et Johann Lepenant ? La bataille devrait se jouer entre Jeff Reine-Adelaïde et Romain Faivre. L’un a été sorti dès la mi-temps contre Reims tandis que l’autre est resté sur le banc. Les deux sont amenés à remplacer numériquement Lucas Paquetà, parti à West Ham et le profil plus offensif de Faivre pourrait lui faire marquer des points pour débuter contre Auxerre.

Si derrière, rien ne devrait bouger, en sera-t-il de même devant ? Peu à son avantage depuis le début de la saison, Karl Toko Ekambi est en manque de confiance et pourrait faire un passage sur le banc. Mais connaissant Peter Bosz, l’accent pourrait bien être mis sur un maintien, histoire d’enchaîner pour retrouver cette fameuse confiance contre une équipe joueuse et avec des espaces à avaler.