Thomas Léonard au sifflet d'OL - Angers samedi

Lors de la 6e journée de Ligue 1, l'OL recevra Angers le samedi 3 septembre à 19 heures. Thomas Léonard est prévu pour arbitrer la partie.

Deux matches en une semaine. Après la réception d'Auxerre ce mercredi à 19 heures, l'OL remettra le couvert samedi pour la 6e journée de Ligue 1. Peter Bosz et son groupe accueilleront Angers à 19h samedi 3 septembre. Cette rencontre sera dirigée par Thomas Léonard.

A 41 ans, l'arbitre a officié quatre fois lors d'une affiche de l'Olympique lyonnais. La dernière fois, c'était lors du déplacement des Rhodaniens à Montpellier le 28 novembre 2021 (0-1). Les septuples champions de France (2002-2008) n'ont jamais perdu avec lui au sifflet (trois victoires et un nul). Thomas Léonard sera accompagné de Cyril Gringore et Guillaume Debart. La VAR revient à Hamid Guenaoui et Aurélien Berthomieu.