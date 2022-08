A Reims, l’OL sauve ce qui pouvait être sauvé (1-1)

Bien trop attentiste dans ses intentions, l’OL a signé à sa première contre-performance de la saison à Reims (1-1). Face à des Rémois bien en jambes, les Lyonnais ont manqué d’imagination et de précisions techniques pour espérer les trois points.

Après deux victoires à domicile, l’OL était attendu au tournant. Fort de deux succès face à ses supporters, le club lyonnais était avant tout attendu hors de ses bases, un de ses points faibles la saison dernière. Mené jusqu'à dix minutes de la fin, les Lyonnais ont sauvé les meubles en ramenant au moins un point (1-1) grâce à un but de Dembélé. Bien qu’affrontant un nouveau mal classé avec Reims, Peter Bosz avait estimé que l’opposition n’aurait rien à voir avec celle d’Ajaccio et de Troyes. Le technicien de l’OL avait vu juste vendredi puisque la partition des Rémois a été d’une toute autre facture et a mis les Lyonnais dans l’embarras…

Comme lors des deux premiers matchs, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont attaqué cette rencontre tambours battant. A la différence qu’ils n’ont pas réussi à trouver le chemin du but rapidement. Une fois l’euphorie retombée après une dizaine de minutes et l’ambiance mise par les 850 supporters lyonnais de retour à l’extérieur, Reims s’est adapté au système lyonnais et l’a fait déjouer. Face au bloc bas, l’OL a du mal à trouver les solutions depuis des mois et le problème n’a pas évolué. Bien que jouant à domicile, Oscar Garcia s’est appliqué à mettre en place un système compact pour ensuite exploser en contre.

Trop de déchets techniques côté lyonnais

La tactique s’est montrée victorieuse après 20 minutes de jeu et quelques alertes sur le but de Rémy Riou. Balle au pied, Faes a remonté le terrain en toute tranquillité pour décaler Busi sur le côté droit avant que Junya Ito ne s’envole dans la surface et trompe le portier lyonnais. Un coup sur la tête de l’OL qui a pourtant cherché à se mettre dans l’embarras. Castello Lukeba n’a pas été aussi souverain, se montrant trop facile par moment techniquement, tout comme ses coéquipiers.

L’OL a des intentions dans le jeu avec des phases de balle rapides dans le coeur du jeu comme lors de l’entame de match mais le déchet technique est bien trop élevé dans des zones dangereuses ou importantes pour mettre en difficulté le bloc adverse. En faisant sortir Jeff Reine-Adelaïde à la pause pour l’entrée de Maxence Caqueret, Peter Bosz a voulu amener de l’impact dans l’entrejeu à défaut d’un vrai liant technique entre les lignes. Le milieu n’est pas passé loin d’être exclu en moins de dix minutes, preuve que tout n’a pas tourné rond à Lyon ce dimanche après-midi. L’OL a joué au petit trot pour la plus grande colère de Lacazette.

Dembélé signe son retour

On attendait du capitaine qu’il soit un leader et il a choisi de prendre les choses en mains alors que l’heure de jeu s’approchait. En poussant une gueulante sur Thiago Mendes, en trouvant Tetê pour la première frappe cadrée lyonnaise (57e) puis en envoyant Lopy aux vestiaires pour un tacle non-maitrisé. Seulement, il a été bien trop seul et ce rouge rémois n'a pas fait les affaires lyonnaises. Les Gones se sont heurtés à un mur encore plus compact.

C'est finalement le coaching de Peter Bosz qui s'est montré gagnant grâce notamment à la technique de Cherki. Le jeune Lyonnais a joué pour le collectif et apporté ce grain de folie qui s'est matérialisé par une passe décisive pour Moussa Dembélé (86e). Dans cette fin de mercato, l'absence de Lucas Paquetà sera certainement mise en avant dans ce nul avec un manque de génie mais on s'en doutait déjà, les maux lyonnais tiennent pas qu'à l'absence d'un seul joueur.