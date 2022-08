Reims - OL (1-1) : une défense bousculée et trop facile

Dans cet OL amorphe à Reims, le duo défensif Lukeba - Mendes a eu des difficultés à contenir l’envie rémois. Entre excès de confiance et déchet technique, retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Le flop : le duo Thiago Mendes - Lukeba

On aurait pu remettre Toko Ekambi ou le non-match de Tolisso mais la défense centrale a symbolisé les maux lyonnais de dimanche. Pendant les jours qui ont précédé cette rencontre, le nouveau rôle de Thiago Mendes a été mis en avant, lui le nouveau défenseur. Le Brésilien avait concédé en conférence de presse que l’entente avec Castello Lukeba devait encore se peaufiner et il avait vu juste. Face à Reims, la défense a encore encaissé un but, le troisième en trois matchs. Cette fois, ce fut dans le jeu avec une tête d’Ito entre les deux défenseurs centraux. Cette réalisation du Japonais à la 23e minute a été le résultat d’une prestation loin d’être aboutie et qui a vu une certaine nonchalance de l’arrière-garde lyonnaise.

Si Thiago Mendes s’est pris une soufflante de Lacazette vers l’heure de jeu, ce n’est pas pour rien. Le Brésilien a joué au petit trot en même temps que ses coup-francs qui auraient pu être une solution pour mettre à mal le bloc adverse ont manqué d’envie. A ses côtés, Lukeba a été lui aussi un peu trop facile, à l’image de ces deux erreurs de transmission en l’espace d’un quart d’heure qui ont créé le danger dans la défense lyonnaise. Le jeune Espoir est sûr de ses capacités et c’est tout à son honneur. Attention à ne pas faire non plus preuve d’excès de confiance. La saison dernière a montré que l’équilibre lyonnais ne tenait qu’à un fil. Dimanche aussi.

Le top : l’entrée de Rayan Cherki

On lui a bien trop tapé dessus depuis ses débuts en professionnel pour ne pas souligner cette entrée. L’échantillon n’est que de 25 minutes mais Rayan Cherki a montré qu’il pouvait se montrer décisif même en sortant du banc. Il y a une semaine, il avait voulu fêter sa prolongation de contrat avec un but et n’avait pas hésité à multiplier les exploits individuels. A Reims, il a montré ce talent individuel indéniable mais au service du collectif.

Face à une formation champenoise encore plus regroupée après le rouge de Lopy, le jeune Lyonnais a apporté ce grain de folie qui manquait au jeu de l’OL pendant une heure. Sur le côté droit, il a provoqué, tenté, parfois raté mais a mis la panique dans la défense adverse. Ne rechignant pas à l’effort sur des ballons perdus, il a finalement été récompensé avec cette passe décisive pour Moussa Dembélé. Une offrande qui doit lui montrer que c’est dans les choses simples qu’il pourra trouver le bonheur à l’OL. En tout cas, avec ce genre d’entrée, il ne peut que marquer des points.