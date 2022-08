Avec l’absence de Lucas Paquetà, une place était libre au milieu. Contre Reims, Peter Bosz a choisi de miser sur Jeff Reine-Adelaïde plutôt que Maxence Caqueret ou Romain Faivre.

Ce dimanche, la prestation de l’OL à Reims va être doublement observée. Pour la première fois de la saison, le club lyonnais se déplace en championnat et les deux victoires acquises à domicile doivent être confirmées avec des points hors des bases. En plus des trois points, l’OL sera bien évidemment observé à la vue des différents mouvements qui se passent ces dernières heures dans la capitale des Gaules. En Champagne, il n’y aura pas de Lucas Paquetà, en partance vers West Ham.

L’OL va devoir apprendre à vivre sans son meneur brésilien désormais et une victoire éviterait de mettre en avant le poids perdu avec ce départ. Pour combler cette absence, Peter Bosz a décidé de maintenir son 4-3-3 avec pour seul changement la titularisation de Jeff Reine-Adelaïde en lieu et place du futur ex-numéro 10 lyonnais. Pour cette place dans l’entrejeu lyonnais aux côtés de Corentin Tolisso et Johann Lepenant, une bataille à trois pouvait se dessiner avec Maxence Caqueret et Romain Faivre.

Seulement, le profil moins unidimensionnel de l’ancien Angevin ainsi que sa bonne préparation ont donc eu les faveurs du coach lyonnais. Comme c’est le cas depuis le début de la saison, Bosz s’appuie sur une base solide qu’il ne touche que par petites touches et Reine-Adelaïde est le seul changement par rapport à Troyes. Coup d’envoi à 17h05 pour cette rencontre entre Reims et l’OL.

La composition de l’OL : Riou - Gusto, Thiago Mendes, Lukeba, Tagliafico - Tolisso, Lepenant, Reine-Adelaïde - Tetê, Lacazette, Toko Ekambi

Les remplaçants : Bonnevie, Da Silva, Henrique, Caqueret, Faivre, Barcola, Cherki, Dembélé