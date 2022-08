Rachid Ghezzal revient sur les raisons de son départ de l’OL

Formé à l’OL, Rachid Ghezzal a vu son histoire se terminer en eau de boudin. Les négociations pour prolonger à l’été 2017 se sont heurtées à des différents salariaux.

Avec les retours d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, c’est un brin de nostalgie qui a envahi les rangs lyonnais que ce soit les supporters ou même à l’intérieur du club. Le retour des deux anciens a fait remonter à la surface la fameuse épopée européenne de 2017 qui s’était terminée en demi-finale, la faute à l’Ajax Amsterdam de Peter Bosz. Peut-être le dernier vrai frisson dans les travées de l’OL ces dernières saisons. Ce parcours, Rachid Ghezzal l’a vécu de l’intérieur. Membre de la génération 1992, il a contribué à remettre le club lyonnais à l’endroit où il mérite.

Néanmoins, il n’a jamais vraiment eu la reconnaissance qu’ont pu avoir ses potes de promotion comme Jordan Ferri et autre Maxime Gonalons. La faute à un départ dans la foulée de ce parcours en Ligue Europa aux conditions obscures. En fin de contrat à l’été 2017, le clan Ghezzal avait été en discussions pendant de longs mois avec l’OL pour prolonger. Une volonté du joueur. "Je ne veux pas partir. La dernière année que je joue, celle de la Coupe d’Europe en 2017, je suis dans ma dernière année de contrat. Pour moi, ça se passe bien mais pas top-top, avoue-t-il à Oh My Goal. J’ai beaucoup de pression du club pour que je resigne mon contrat. Je veux rester à l’OL, j’ai un coach qui me fait confiance, je joue avec mes potes, dans ma ville."

Ghezzal reconnait un manque de considération

Malgré 39 matchs joués et un couloir droit qu’il partage avec Mathieu Valbuena notamment, Rachid Ghezzal et l’OL n’arrivent pas à se mettre d’accord. La raison ? Un différent entre les deux parties au niveau du salaire. Ayant vu ses coéquipiers de la même génération être prolongés gracieusement il y a quelques mois, l’international algérien veut une reconnaissance qui n’arrivera jamais. "Je veux aussi un petit peu de reconnaissance au niveau salarial, sachant qu’un an ou deux ans avant, ils font résigner toute ma génération très bien. Ca se passe mal dans les négociations, ils mettent du temps, on ne trouve pas d’accord. Mais je veux rester."

S’il assure qu’une proposition en fin de négociation aurait pu faire pencher la balance, l’arrivée de Bertrand Traoré et la relation cassée avec son club formateur finiront de pousser dehors Ghezzal. Il rejoindra Monaco où il assure "qu’il a signé pour moins que la dernière proposition de l’OL."