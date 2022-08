Le Parc OL sera encore présent dans FIFA23 

Entrée du virage sud au Parc OL (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Pour la cinquième édition consécutive, le Parc OL sera présent dans le jeu vidéo FIFA. L’enceinte décinoise est l’un des trois stades français dans FIFA23 avec le Vélodrome et le Parc des Princes.

La plupart des clubs visiteurs arrivent plus qu’impressionnés au moment d'entrer dans les tunnels du Parc OL. Construit en 2016, l’enceinte de l’OL ne laisse personne indifférent quand bien même la capacité totale fait parfois tilt avec un stade qui n’affiche pas toujours complet. Qu’importe, la modernité et l’impression générale dégagée par le Parc OL ont séduit et le stade est l’une des références parmi les enceintes modernes.

Cette reconnaissance internationale n’apportera pas d’argent dans les caisses lyonnaises mais comme c’est le cas depuis 2019, le Parc OL sera encore modélisé dans la nouvelle édition du jeu vidéo FIFA 23. Le stade de l’OL fait partie des trois enceintes françaises à être présentes dans le nouvel opus avec le stade Vélodrome de l’OM et le Parc des Princes pour le PSG.