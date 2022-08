Mercato - Aston Villa : Bertrand Traoré (ex-OL) prêté à Basaksehir

Arrivé en 2020 à Aston Villa, Bertrand Traoré quitte provisoirement le club anglais. Ce lundi, il a été prêté en Turquie, au Istanbul Basaksehir. L'attaquant burkinabé, passé par l'OL entre 2017 et 2020, rejoint l'actuel leader du championnat turc.

S'il avait beaucoup joué lors de son premier exercice avec les Villans (36 matches de Premier League), le joueur de 26 ans a connu une période 2021-2022 moins fructueuse avec des blessures notamment (9 affiches disputées).

Good luck to Bertrand Traoré, who has joined İstanbul Başakşehir on a season-long loan. 🤝

— Aston Villa (@AVFCOfficial) August 22, 2022