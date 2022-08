OL : un entraînement sans Lopes, Boateng, Diomandé et Toko-Ekambi

Lors l'entraînement ouvert au public ce lundi, Anthony Lopes, Jérôme Boateng, Sinaly Diomandé et Karl Toko-Ekambi manquaient à l'appel.

Sous un beau soleil, le public a pu observer pour la 4e fois le groupe de Peter Bosz à l'entraînement. Ce lundi matin, la séance était ouverte aux supporteurs. Ils ont pu apercevoir 21 joueurs, en plus du staff, de l'OL. Pour les coéquipiers de Corentin Tolisso, ce début de semaine était synonyme de retour au travail après un week-end de repos. Ils ont ainsi commencé la préparation du match face à Reims dimanche prochain (17h05). Cinq éléments étaient absents sur le terrain Gérard Houllier : Anthony Lopes, Julian Pollersbeck, Jérôme Boateng, Sinaly Diomandé et Karl Toko-Ekambi.

Aouar et Dembélé présents

L'Allemand est toujours blessé, tout comme l'Ivoirien. Ce dernier a tout de même effectué quelques tours de terrain. L'attaquant Camerounais était lui au repos. A noter que Houssem Aouar et Moussa Dembélé, forfaits pour la réception de Troyes vendredi dernier (4-1), étaient bien là. Pour les 19 joueurs de champ et les 2 gardiens (Riou et Bonnevie), la séance a duré 1h30, rythmée par un toro pour l'échauffement, puis des exercices de circulation de la balle entrecoupés de jonglages.

Après ça, les partenaires de Thiago Mendes ont enchaîné sur un travail de conservation, avant des frappes au but. Pour conclure l'entraînement, les Rhodaniens ont eu un peu de compétition avec un petit tournoi à trois équipes sur une surface réduite. Tout ce petit monde a ensuite été signer des autographes et prendre des photos avec les 1 050 fans présents au bord de la pelouse.

Le groupe de l'OL à l'entraînement ce lundi matin : Riou, Bonnevie - Gusto, Mendes, Da Silva, Lukeba, Henrique, Tagliafico - Aouar, Lepenant, Caqueret, Tolisso, Reine-Adelaïde, Paquetà - Tetê, Faivre, Kadewere, Dembélé, Cherki, Barcola, Lacazette