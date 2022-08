A quatre mois de la Coupe du monde 2022, Corentin Tolisso veut enchaîner avec l’OL pour croire aux Bleus. Son vécu pourrait l’aider à supplanter la concurrence dans l’entrejeu français.

Dès son retour, il n’avait pas caché ses ambitions. En revenant à l’OL, Corentin Tolisso a voulu reprendre le fil de sa carrière, entachée de blessures ces dernières saisons. Libre après la fin de son contrat avec le Bayern Munich, le milieu de terrain a "été séduit par le projet lyonnais avec notamment le retour d’Alexandre Lacazette." Espérant de grandes choses collectivement avec une qualification pour la Coupe d’Europe, Tolisso a aussi la volonté de retrouver l’équipe de France. N’ayant plus été rappelé depuis l’Euro 2021, le natif de Tarare sait ce qu’il lui reste à faire pour revenir dans les plans de Didier Deschamps.

"Je suis revenu à l’OL car c’était le meilleur moyen de retrouver l’équipe de France, d’être à la Coupe du monde au Qatar, a-t-il martelé à Téléfoot. Pour y être, il va falloir que je travaille énormément, que je reprenne le rythme des matchs. Mais le plus important est que je joue et que je sois performant."

Un élément important des Bleus avant ses blessures

Absent des listes depuis un an, Corentin Tolisso a vu la concurrence devenir bien plus féroce. Face aux pépins physiques de Paul Pogba et N’Golo Kanté, Didier Deschamps a dû lancer la nouvelle génération représentée par Aurélien Tchouaméni ou Mattéo Guendonzi. Des jeunes joueurs qui sont désormais les principaux concurrents du milieu lyonnais pour une place au sein des Bleus. Le numéro 88 de l’OL en a conscience mais compte sur son vécu avec la France pour retrouver les joies d’un rassemblement.

"C’est partout pareil, il y a beaucoup de concurrence. Il y a de la qualité mais je me concentre sur moi et non les autres. J’ai connu l’équipe de France, j’étais dans le groupe en 2018 et à l’Euro. Je pense que c’est un avantage mais c’est à moi d’être bon pour convaincre le sélectionneur."

L’objectif Qatar bien en tête, Corentin Tolisso sait que sa réussite individuelle ne passera que par le collectif lyonnais. A lui de démontrer dès ce dimanche à Reims qu’il est sur le chemin de la rédemption.