OL - Mercato : Sinaly Diomandé lui aussi sur le départ ?

Sinaly Diomandé et Di Maria (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

En pleine reprise après un pépin à la cuisse, Sinaly Diomandé sera-t-il toujours à l’OL dans quatre jours ? Un prêt à Troyes serait à l’étude.

A quatre jours de la fin du mercato, l’OL tourne à plein régime. Après n’avoir pas réussi tout ce qu’il souhaitait pendant deux mois dans le sens des départs, le club lyonnais s’active pour dégraisser un effectif pléthorique. Seulement, les mouvements de ces derniers jours ne concernent pas forcément des indésirables. Ces derniers comme Moussa Dembélé ou Jérôme Boateng n’ont que très peu de touches et il faut donc se tourner vers d’autres éléments.

Diomandé n'a plus joué depuis le 12 février

Tandis que Lucas Paquetà doit prendre la direction de West Ham et que Tino Kadewere devrait s’envoler vers l’Espagne et Majorque, Sinaly Diomandé pourrait lui rester en France. Touché à la cuisse ces derniers jours, le défenseur ne devrait faire son retour avec le collectif que lundi. Sera-t-il toujours lyonnais ? La question se pose d’après FootMercato. Avec les non-départs de Jérôme Boateng et Damien Da Silva, l’Ivoirien est barré et pourrait bien être prêté pour gagner du temps de jeu. Troyes serait sur les rangs pour accueillir Diomandé, qui reste sur six mois sans jouer en compétition officielle après sa blessure à la cheville et une rechute.