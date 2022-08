OL : Sonia Bompastor donne des nouvelles de Majri et Marozsan

Amel Majri (Photo by Abbie Parr / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Avant le choc contre le PSG, Sonia Bompastor est revenue sur l’évolution de certaines blessées du groupe. Pour Amel Majri et Dzsenifer Marozsan, le retour avec l’OL devrait se faire en octobre et novembre prochain.

Ce dimanche soir, l’OL et le PSG se disputent une nouvelle fois un titre lors du Trophée des Championnes. Lors de la 1re édition disputée en 2019, les Fenottes l’avaient emporté aux tirs au but mais c’est bien la réalisation d’Amel Majri qui avait fait le tour des télévisions. A Dunkerque, la gauchère ne sera pas là pour rééditer cet exploit pour cette deuxième édition, après les annulations en 2020 et 2021 à cause du Covid-19. Elle sera très certainement derrière son écran pour encourager ses coéquipières mais Majri est devenue maman début juillet et a d’autres occupations à gérer.

Qui se souvient de ce but de 𝙁𝙊𝙇𝙄𝙀 d'@AmelMajri7 lors du dernier Trophée des Championnes ? 🔥🤯@olfeminin #D1Arkema pic.twitter.com/3OrGsL6FeK — D1 Arkema (@D1Arkema) August 23, 2022

Entre sa rupture des ligaments croisés à l’automne dernier plus son accouchement, l’internationale française a du pain sur la planche pour revenir sur les terrains. Ce ne devrait pas être avant le début de l'automne si l’on en croit sa coach. "Amel va très bien, c’est une jeune femme épanouie en tant que nouvelle maman. Je suis ravie pour elle, s’est félicité Sonia Bompastor. On la voit de temps en temps et on attend la confirmation pour qu’elle puisse reprendre l’entraînement notamment avec toute la rééducation du périnée. On est sur des projections pour le mois d’octobre mais elle est motivée et travaille dur."

La saison dernière, l’OL n’a pas été épargné avec pas moins de quatre ruptures des ligaments croisés. Tandis qu’Ellie Carpenter et Catarina Macario viennent de commencer leur rééducation, Dzsenifer Marozsan en est à un stade un peu plus avancé. Ce qui ne veut pas dire qu’un retour est pour tout de suite mais l’Allemande a repris la course cette semaine du côté de Décines. Une bonne nouvelle pour les Fenottes. "Elle a repris les footing en début de semaine. Elle avance très bien, son genou aussi. Mentalement, elle est très motivée et on planche aussi sur octobre - novembre."