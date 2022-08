OL : "Dans quelques semaines, on jouera différemment", prévient Bosz

Avant d'entamer une quinzaine très chargée avec quatre matches au programme, Peter Bosz s'est voulu confiant sur le jeu de son équipe. Il sait que ce n'est pas suffisant pour l'instant, mais il annonce des améliorations à venir.

Au lendemain du pénible match nul contre à Reims, Peter Bosz est revenu en longueur sur la mauvaise copie rendue par son groupe (1-1). Avec l'enchaînement des rencontres à venir, l'entraîneur de l'OL assure que l'équipe va progresser et monter en puissance.

Un point sur l'infirmerie

"On a fait un petit entraînement avec tout le monde et après, on a séparé le groupe. Il n'y pas de nouvelles blessures graves, des petits coups pour certains mais rien de gênant."

"On doit trouver la solution pour battre ces équipes"

L'analyse du match contre Reims (1-1)

"Ce n'était pas bon. J'ai pu revoir la partie. C'était bien pendant 15 minutes, avec du rythme, mais sans avoir trop d'occasions. Ce n'est pas facile contre une équipe qui joue très bas, en 5-3-2 très compact, mais on doit mieux faire. On a besoin de plus de courses dans le dos de la défense pour étirer le bloc adverse, ce qu'on n'a pas fait. Après le premier quart d'heure, on a eu tellement de pertes de balle, ce qui a cassé le rythme. On doit trouver la solution pour battre des formations qui jouent comme ça. On l'a fait pendant 20 minutes contre Ajaccio (2-1), en deuxième période face à Troyes (4-1)... L'année dernière, on avait perdu contre Reims, là on fait match nul, et à la fin on peut gagner, même si ça n'est pas mérité. On n'est pas contents de notre manière de jouer. On a remarqué qu'ils avaient évolué plus bas lors de cette partie que face aux autres adversaires.

Pour l'instant, on a sept points après trois matches, et si on gagne à Lorient, on est premiers. Je sais que ces équipes ne joueront pas les premières places mais l'année passée, on ne prenait pas de points contre elles, et là on y parvient."

Les oppositions face aux blocs bas

"On a conscience de ce qu'on doit faire. On doit jouer plus vite, mettre plus de rythme, basculer plus vite d'un côté à l'autre. On avait su trouver des espaces contre Ajaccio et Troyes. On a besoin de plus qu'une semaine d'entraînements tactiques pour tout intégrer. Croyez moi, dans quelques semaines, on évoluera de manière différente. C'est normal et logique."

"Cela ne m'inquiète plus que ça"

Le manque d'intensité

"Ce sont des matches différents, si on joue contre des équipes bien classées, il y aura plus de transitions et d'intensité. Lorsque tu affrontes une formation regroupée, c'est différent. On ne peut pas comparer les rencontres. Cela ne m'inquiète plus que ça. Mentalement, on a réussi à ne pas perdre.

On a insisté sur bien démarrer le match, ce qui n'était pas le cas contre Troyes, mais dimanche c'était positif. Ensuite, on a eu des pertes de balle faciles et ça ne peut pas arriver. Si l'adversaire presse bien et que tu perds le ballon, je comprends, mais à Reims, on s'est mis en danger tout seul et ça offre des occasions à l'adversaire."

Des possibles changements dans le 11

"La concurrence est présente même à un match par semaine. Mais là, dans les semaines à venir, c'est possible qu'il y ait des changements. On a aussi besoin de semaines comme ça, avec plusieurs matches, se concentrer sur le jeu, notamment pour le rythme. C'est mieux que les entraînements."

Un système avec deux attaquants ?

"C'est une possibilité de passer à deux attaquants, je le dis depuis l'arrivée d'Alexandre (Lacazette)."

"L'arrivée d'un numéro 6 n'est pas la priorité pour le moment"

Le mercato et le départ de Lucas Paquetá

"Je ne veux pas parler de ceux qui ne sont pas là. J'ai confiance en mes joueurs, même au milieu de terrain. Ils ont tous prouvé. Le seul qui ne l'avait pas fait, c'était Johann Lepenant, et on voit qu'il enchaîne bien chaque semaine.

Le numéro 6 n'est pas la priorité pour le moment."

Le match contre Auxerre

"Auxerre est une formation plus joueuse que les autres, mais je pense que le match sera un peu pareil que ceux joués précédemment. Les adversaires ont du respect pour l'OL, mais je ne sais pas s'ils s'adaptent à nos difficultés."

"Je suis sûr que Toko-Ekambi va retrouver son meilleur niveau"

Karl Toko-Ekambi

"Je ne souhaite pas parler d'un joueur en particulier, mais sur Karl, tout le monde sait qu'il peut mieux faire. Ce n'est pas son meilleur début de saison. C'est un très bon footballeur. Il a eu un bon rendement l'année dernière avec ses buts et passes décisive, et je suis sûr qu'il va retrouver son meilleur niveau. J'espère que ça sera bientôt. Il a besoin d'un peu de temps et de rythme. Plus globalement, dans l'équipe, on ne pensait pas que certains gars seraient aussi performants et d'autres ne sont pas tout à faire à leur niveau. Il y a plusieurs raisons à ça, les blessures, une préparation incomplète. Je connais mes joueurs et j'ai confiance."