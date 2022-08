Reims - OL (1-1) : une passivité coupable

A Reims dimanche, l’OL a montré un mauvais visage, celui qui l'a conduit à la 8e place la saison dernière. Les Lyonnais ont fait preuve de trop de passivité pour l’emporter.

Le scénario était vu et revu. L’OL allume quelques banderilles mais rien de très dangereux non plus. De l’autre côté, son adversaire lui laisse gentiment la possession, forme un bloc compact et profite de la faiblesse des Rhodaniens en transition pour mettre la panique dans la défense. Contre Reims dimanche (1-1), l’Olympique lyonnais a donné le bâton pour se faire battre en appliquant exactement le même schéma qui l’avait conduit à la 8e place l’an dernier. Trop de passivité, pas suffisamment d’idées et de repères collectifs pour avoir une véritable emprise sur la rencontre.

Surtout, on ne pourra pas dire que les coéquipiers de Karl Toko-Ekambi n'étaient pas prévenus. Dans un stade qui ne leur réussit pas, face à une équipe rémoise déterminée et sur la lancée d’une bonne performance à Strasbourg (1-1), l’Olympique lyonnais est vraiment passé très près de concéder sa première défaite en 2022-2023. Et l’égalisation de Moussa Dembélé tient plus à l'acharnement de centres qu’à une action bien construite.

Un manque à la création dans les derniers mètres

Certes, le milieu de terrain était profondément remanié par rapport au précédent exercice. Corentin Tolisso et Johann Lepenant arrivent au club, Jeff Reine-Adélaïde a longtemps été blessé et Maxence Caqueret n’est clairement pas encore à 100%. Offensivement, il faut apprendre à combiner avec Alexandre Lacazette, mais ce dernier n’est normalement pas maladroit dans cet aspect du jeu et surtout, cela fait deux mois maintenant qu’il s’entraîne avec Toko-Ekambi et Tetê.

Pourtant, Peter Bosz doit encore venir devant la presse en après-match pour déplorer des manques lors des phases offensives de son équipe. “Il y a eu beaucoup de pertes de balle. C'est dur à expliquer. On a demandé seulement des ballons dans les pieds, on n'a pas fait d'appel derrière la défense, et on a eu du déchet alors qu'on jouait sur une pelouse magnifique, ce n'est pas normal, a dénoncé l’entraîneur batave. On essayait de passer par l'axe alors que c'était fermé et qu'il fallait passer par les côtés.”

Une charnière trop passive

Outre ce manque de créativité dans les derniers mètres, que Rayan Cherki a tenté de combler de fin de partie, ce qui inquiète aussi, c’est la passivité avec laquelle l’OL défend les contres et attaques rapides de l’adversaire. La première période était l’illustration parfaite de ce mal lyonnais, avec des joueurs pas placés correctement à la perte du ballon, un manque d’agressivité sur le porteur de balle. La charnière Thiago Mendes - Castello Lukeba notamment a souffert face à la vitesse des déplacements de Folarin Balogun et Junya Ito. Les deux défenseurs semblaient en retard quasiment à chaque fois. Certaines actions ont aussi démontré que les Rhodaniens faisaient preuve de trop de laxisme et de largesse, le tout en évoluant sur un rythme trop lent pour déstabiliser les Champenois.

“On aurait pu faire mieux, se créer plus d’occasions. On est tombés sur un bon bloc rémois. C’était difficile de les contourner. On a manqué de mouvements, c’est ce qui nous a fait défaut, a observé le gardien Rémy Riou. On travaille les automatismes à l’entraînement, mais c’est sûr que cela n’a rien à voir avec les matches et donc il faut fluidifier ça.” Peter Bosz ne pouvait aller autrement que dans le sens de l’expérimenté portier. “Bien sûr, on a dominé à la fin en supériorité numérique, on peut même gagner. Mais à 11 contre 11, cela n'allait pas. Avec le ballon, ce n'était pas bien”, a décortiqué le Néerlandais.

Peu voire pas de progrès dans le jeu

Après un mois de compétition, la montée en régime de cette équipe peine à se faire sentir. Elle a encore un peu de temps avant les grosses échéances contre Monaco et Paris les 11 et 19 septembre, avec notamment deux affiches face à Auxerre (dès mercredi) et Angers le 3 septembre. L’OL a besoin de rassurer et de se rassurer, et le début de championnat était fait pour ça avec un calendrier abordable sur le papier lors des premières semaines. L’Olympique lyonnais est dans les clous au matin du 29 août, mais il doit se méfier et ne pas commencer une spirale négative qui rappellerait immanquablement les mauvais souvenirs de la saison passée.