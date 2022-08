Reims - OL (1-1) : "A 11 contre 11, cela n'allait pas", déplore Bosz

Tenu en échec par Reims dimanche (1-1), l'OL s'en est bien sorti après une prestation indigente. Peter Bosz a regretté notamment les erreurs techniques de ses joueurs, tout en reconnaissant que le carton rouge avait "bien aidé" les Lyonnais.

Un soupir de soulagement. Le but en fin de rencontre de Moussa Dembélé a évité à l'OL la première grosse déconvenue de sa saison contre Reims (1-1). Au stade Auguste Delaune, les joueurs de Peter Bosz ont livré une très mauvaise copie, qui rappelle énormément les contre-performances de l'exercice précédent.

L'entraîneur rhodanien était forcément frustré de la prestation de ses joueurs. "On a bien démarré ce match. J'étais content des 10-15 premières minutes. Mais après il y a eu beaucoup de pertes de balle. C'est dur à expliquer. On a demandé seulement des ballons dans les pieds, on n'a pas fait d'appel derrière la défense, et on a eu du déchet alors qu'on jouait sur une pelouse magnifique, ce n'est pas normal. On essayait de passer par l'axe alors que c'était fermé et qu'il fallait passer par les côtés, analyse-t-il. C'est vrai que le carton rouge nous a aidés. Bien sûr, on a dominé à la fin en supériorité numérique, on peut même gagner. Mais à 11 contre 11, cela n'allait pas."

"Avec le ballon, ce n'était pas bien"

S'il a salué la qualité de son adversaire, le coach néerlandais explique aussi qu'il n'a pas apprécié le comportement de son groupe lorsqu'il attaquait. "C'est une bonne équipe, on a vu contre Strasbourg (1-1), ils étaient largement les meilleurs sur le terrain. Ils ont eu des occasions, reconnaît-il. Face à des joueurs qui vont vite devant, ce n'est pas facile. Je pense qu'on a su gérer ça, mais nous avec le ballon, ce n'était pas bien aujourd'hui (dimanche)."

Enfin, Peter Bosz a eu un petit mot pour le buteur du jour, Dembélé, entré pour forcer la décision. "Il a montré encore une fois qu'il est important pour nous, a affirmé le Batave. C'était dur de rentrer car on ne jouait pas bien."