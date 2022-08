Président, entraîneur et joueur, tous y sont passés. Dimanche, le clan rémois était excédé par l'arbitrage de Jérémy Stinat lors du match contre l'OL.

Finalement, le match entre Reims et l'OL (1-1) n'a satisfait personne. Les Lyonnais ont livré une prestation affligeante, tandis que les Rémois étaient ulcérés par l'arbitrage de Jérémy Stinat. Les Champenois réclament notamment un carton rouge pour Maxence Caqueret, regrettent celui adressé à Dion Lopy, et ils s'insurgent aussi car pour eux, Rémy Riou a commis une faute dans la surface en accrochant Folarin Balogun.

Le plus virulent à ce sujet a été le président du club, Jean-Pierre Caillot. "Je suis ravi de ce qu’a montré notre équipe et frustré. Je le répète toutes les semaines, il y a un problème avec l’arbitrage français, a-t-il affirmé. Quand je lui dis (à l’arbitre) à la fin, il le note dans son calepin et je vais prendre 6 mois parce que je lui ai dit qu’ils étaient nuls. Ce qui a mon avis est la vision des 16 000 personnes qui étaient dans le stade. C’est erreur sur erreur. L’expulsion gâche le match. Il y en a marre."

Lancé dans sa tirade, le dirigeant a poursuivi sa réprimande. "Je sais que les petits clubs doivent descendre cette année et il faudrait que l’arbitrage français et monsieur Garibian (responsable des arbitres de l'Hexagone), au lieu d’aller sur les plateaux télés dire que tout va bien, qu’il explique à ses collègues que l’arbitrage doit être le même pour tout le monde. Je suis convaincu que si c’est le PSG ou Lyon qui a la faute dans la surface, il y a penalty, a-t-il clamé. Ça commence à bien faire. Il y en a marre de cet arbitrage français. C’est comme ça toutes les semaines. Nos arbitres n’arbitrent pas de la même façon partout. Qu’ils se remettent en question et leur patron aussi, moi ça fait 20 ans que je me remets en question."

L'entraîneur Oscar Garcia avait lui aussi des reproches à faire à l'homme en noir. "L'arbitre a le courage d'expulser Lopy mais pas de siffler le penalty pour nous, a déploré le coach. Jouer à dix contre onze et peut-être douze, c'est très difficile, mais nous sommes habitués... J'ai parlé avec le staff de Lyon, ils ont dit qu'il n'y avait pas carton rouge. Quand (Maxence) Caqueret fait une faute qui mérite un deuxième jaune, il n'est pas donné."

L'un des cadres de cette formation, Wout Faes, estime lui que l'exclusion a "tué le match". "Cela fait trois semaines d'affilée qu'on se fait avoir comme cela. C'est dommage, mais il ne faut pas en dire plus. Vous avez tous vu la même chose."