OL : Malo Gusto parmi les meilleurs prospects de 2003

Ayant explosé la saison dernière avec l’OL, Malo Gusto est désormais l’arrière droit titulaire du club. A 19 ans, le natif de Décines fait partie des meilleurs joueurs de sa génération selon le CIES.

En l’espace d’une saison, Malo Gusto a connu une ascension fulgurante. Retenu par Peter Bosz durant la pré-saison 2021 après avoir fait ses débuts en pros sous Rudi Garcia, le latéral droit avait dû ronger son frein au moment de l’attaque de la saison dernière. Dans l’ombre de Léo Dubois, il a appris, fait preuve de patience avant de profiter de la nouvelle année pour s’imposer et pousser l'international français vers un départ. S’il ne compte que 42 matchs en professionnels, Gusto est désormais le titulaire à son poste à l’OL et personne ne trouve vraiment quelque chose à y redire.

Ayant fait également ses débuts avec les Espoirs et annoncé dans le viseur des plus grands comme le PSG ou Manchester City, le natif de Décines n’a pas fait que s’imposer dans son club formateur. Preuve de ce talent ? L’Observatoire du Football, le CIES, a dévoilé une liste de 250 joueurs ayant le plus gros potentiels sans avoir encore dépassé la limité des 21 ans selon des critères bien spécifiques. Membre de la génération 2003, Malo Gusto se classe 7e chez les joueurs âgés de 19 ans dans un classement dominé par Jude Bellingham, le milieu du Borussia Dortmund. A noter que Rayan Cherki, également de 2003, est présent mais bien plus loin avec une 47e place.

Le Top 10 des joueurs nés en 2003 :

1 - Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

2 - Jamal Musiala (Bayern Munich)

3 - Harvey Elliott (Liverpool)

4 - Arsen Zakharyan (Dynamo Kiev)

5 - Gino Infantino (Rosario Central)

6 - Ilaix Moriba (Valencia)

7 - Malo Gusto (OL)

8 - Marco Leonardo (Santos)

9 - Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

10 - Benjamin Sesko (RB Salazburg)