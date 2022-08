Ligue 1 : face à Auxerre, l'OL veut faire le plein à domicile

Après le nul contre Reims dimanche, l’OL veut relever la tête à domicile contre Auxerre. Face à ses supporters, le club lyonnais reste sur six victoires de suite.

Quoi de mieux qu’un retour à la maison pour redresser la tête. Dimanche, les joueurs de l’OL n’ont pas livré la prestation attendue pour un prétendant au podium face à Reims (1-1). Si les hommes de Peter Bosz ont connu un coup d’arrêt à l’extérieur, ils comptent bien poursuivre sur leur série à domicile. Ayant déjà reçu Ajaccio et Troyes cette saison au Parc OL, les Lyonnais ont signé deux victoires. Le contenu a laissé à désirer mais les six points sont là et l’OL compte bien porter ce total à neuf, ce mercredi contre Auxerre.

Une dernière défaite le 13 mars 2022

A défaut d’être totalement flamboyants face à leurs supporters, les coéquipiers de Malo Gusto ont au moins le mérite de refaire du Parc OL une forteresse quasi-imprenable. Plus que le fait d’être invaincus depuis trois matchs en ce début de saison, une première depuis 2017, les Lyonnais restent sur six victoires du suite à Décines entre la fin de la saison dernière et les deux premières réceptions de ce nouvel exercice. Il faut remonter au 13 mars dernier et une défaite (2-4) contre Rennes pour voir l’OL lâcher des points à domicile. Avec Auxerre, ce mercredi, et Angers, samedi, les septuples champions de France ont l’occasion d’égaler leur plus longue série en Ligue 1 qui a eu lieu entre mars et août 2018.